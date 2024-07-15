Петров оставил комментарий про атаку дронов на Кремль в мае 2023 года.

В РФ жителя Омска Михаила Петрова внесли в список террористов за комментарий в соцсетях про российского диктатора Владимира Путина. На момент написания комментария парню было 17 лет, сообщает "Астра".

По данным издания, уголовное дело об "оправдании терроризма" против Петрова открыли за комментарий следующего содержания: "Слава Украине. Работайте, братья. Путин там уже, наверное пятнадцать чемоданов для фекалий приготовил))".

"Петров оставил этот комментарий про атаку дронов на Кремль в мае 2023 года. На момент публикации комментария ему было 17 лет", — пишет "Астра".

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Включение в этот реестр приводит к ограничению в правах: "террористам" блокируют банковские счета и позволяют тратить на "обеспечение своей жизнедеятельности" не больше 10 тысяч рублей в месяц.

Вышеназванный комментарий был оставлен Петровым в "ВКонтакте" под постом об атаке дронов на Кремль. Юноше вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В частности, российские силовики нашли в этом тексте о "фекалиях" "побуждение в форме призыва в адрес ВСУ к запускам беспилотных устройств на территории Кремля, а также "оправдание идеологии терроризма".

Репрессии в России

Как сообщал УНИАН, в российском Омске задержали священника Украинской грекокатолической церкви. Причиной стало то, что представитель духовенства якобы повесил в трапезной "иконы с изображением Степана Бандеры и других националистов". По данным прокремлевского канала, силовики задержали Игоря Максимова. В поле зрения оперативников он якобы попал еще в прошлом году, когда якобы повесил в своем храме иконы "с изображением Бандеры и других украинских националистов". Посетители пожаловались в полицию.

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