Причина возгорания на данный момент неизвестна.

В резиденции российского диктатора Владимира Путина в Онгудайском районе Республики Алтай произошел пожар. Одно из зданий почти полностью сгорело.

Об этом сообщает телеграм-канал "Сирена". Кадры сгоревшего здания опубликовали блогер Амыр Айташев и активистка Аруна Арна. Утверждается, что снимки – подлинные.

"На фото видны идентичные элементы внешней отделки здания: совпадает цвет фасада, расположенные рядом с постройкой зеленые насаждения и крыша соседнего здания, попавшего на фотографии. Кадры сгоревшего здания опубликовали блогер Амыр Айташев и активистка Аруна Арна. Они сделаны с разных ракурсов, при этом окружающий резиденцию рельеф совпадает с тем, что виден на фотографиях. В разговоре с "Сиреной" Айташев уточнил, что опубликованное им фото было сделано сегодня", – сказано в сообщении.

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Причина возгорания на данный момент неизвестна. Оперативный дежурный ГУ МЧС по Республике Алтай на вопрос "Сирены" о возгораниях, произошедших в том районе за последние сутки, отвечать не стал.

"Информация о засекреченной стройке в Онгудайском районе Республики Алтай появилась в 2010 году, на этот проект потратили до 3 миллиардов рублей. Официально это — санаторно-курортный комплекс "Алтайское подворье", принадлежащий "Газпрому". Отдохнуть там, впрочем, нельзя", – отмечают авторы телеграм-канала.

К примеру, еще в 2011 году корреспондентам "Новой газеты" в проходе на территорию отказала охрана. Тогда журналистам сказали, что "особо охраняемый объект предназначен для отдыха высших лиц государства". В "Газпроме" же тогда заявили, что этот объект предназначен для "проведения встреч с деловыми партнерами, корпоративных мероприятий и приема зарубежных гостей".

"О связях комплекса с Путиным неоднократно рассказывали и местные оппозиционные деятели. Известно, что в комплекс входит спецхозяйство с огороженными лесными территориями и фермой для разведения маралов, в крови которых купается Путин. По разным данным, здесь находится и так называемый "бункер Путина", где якобы могут разместиться до 100 тысяч человек – эта информация ни разу не была подтверждена", – говорится в публикации.

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Ранее сообщалось, что российская ФСО попала в скандал после того, как случайно раскрыла все тайны резиденции Путина в Ново-Огарево ("Объект 53"). Это место, где он живет, проводит совещания Совбеза и т.д.

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