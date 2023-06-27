Накануне стало известно, что самолет главаря "вагнеровцев" приземлился в Беларуси.

В российской Федеральной службе безопасности заявили, что уголовное дело о вооруженном мятеже ЧВК "Вагнер" прекращено, сообщает "Интерфакс".

"В ходе расследования уголовного дела по факту вооруженного мятежа установлено, что участники 24 июня прекратили преступные действия", - заявили в ФСБ.

Мятеж ЧВК "Вагнер" - важное

Напомним, вечером 24 июня пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о достигнутой договоренности с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Сообщалось, что с ним провел переговоры Александр Лукашенко. После этого Пригожин свернул свои войска, зашедшие в области РФ и сбившие несколько самолетов российской армии.

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Отмечалось, что согласно данной договоренности, Пригожин уедет в Беларусь, а уголовное дело о вооруженном мятеже закроют.

Утром 27 июля самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина совершил посадку на военном аэродроме "Мачулищи".

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