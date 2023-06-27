Скорее всего, ЧВК "Вагнер" не будет включать Евгения Пригожина и не продолжит существовать как отдельная единая организация.

Будущее ЧВК "Вагнер" после попытки вооруженного восстания пока неясно, но она, скорее всего, не будет включать Евгения Пригожина и может не продолжать существовать как отдельная или единая организация.

Как говорится в новом отчете американского Института изучения войны, Путин в своем обращении заявил, что настоящим врагом России является Украина, и различил бойцов ЧВК "Вагнер" и организаторов вооруженного восстания, предположительно Пригожина и лояльных Пригожину.

"Путин мог арестовать командование ЧВК" Вагнер "за государственную измену, но вместо этого предложил простить и интегрировать войска ЧВК "Вагнер", что указывает на то, что ему нужна обученная и эффективная рабочая сила", - говорится в отчете.

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В ISW отмечают, что Кремль имеет целью привлечь силы "Вагнера" в российское Минобороны, но непонятно, как планируется интегрировать "вагнеровцев" в военную структуру. Кремль может разделить войска "Вагнера", которые действуют в Украине, чтобы усилить существующие воинские формирования, или заставить их зарегистрироваться в ЧВК, связанных с МО России.

"Кремль может решить сохранить структуру "Вагнера" исключительно для поддержки операций в Африке или на Ближнем Востоке и разделить группу войск ЧВК "Вагнер" в Украине. Подобные сценарии могут повлиять на моральный дух и боеспособность сил ЧВК "Вагнер", - отмечается в отчете.

Кроме того, в ISW отмечают, что, очевидно, глава "Вагнера" Евгений Пригожин попытался преуменьшить значение своего вооруженного восстания 26 июня в своем первом заявлении после провала восстания, вероятно, пытаясь защититься от обвинений в попытке государственного переворота против Путина.

В то же время, по мнению аналитиков, усилия Пригожина убедить Путина в своей лояльности явно провалились.

"Речь Путина 26 июня, вероятно, сигнализировала о решающем разрыве между Пригожиным и Путиным, и вполне вероятно, что Кремль попытается заменить лидера ЧВК, чтобы отдалить ЧВК от предательства Пригожина – если Кремль решит сохранить ЧВК "Вагнер" как отдельную структуру", - говорится в отчете.

Мятеж Пригожина - коротко о главном

Напомним, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооруженное восстание и объявил "поход на Москву" для смены руководства Минобороны РФ.

К утру "вагнеровцы" зашли на территорию РФ и захватили Ростов, взяв под контроль все военные объекты в городе. После этого часть из них направились в сторону Москвы, к вечеру почти добравшись до столицы. По данным российских СМИ, за это время "вагнеровцы" уничтожили самолет и шесть российских вертолетов.

Однако вечером Пригожин заявил, что его колонны возвращаются. В Кремле сделали заявление о том, что дело против Пригожина закроют, а он сам "уйдет в Беларусь".

26 июня Пригожин впервые прокомментировал свой мятеж, сказав, что они"шли для демонстрации протеста, а не для свержения власти".

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении назвал врагом Украину, а вагнеровцев патриотами РФ. В то же время в обращении он ни разу не назвал имя Евгения Пригожина, не упомянул закрытие уголовного дела против него и не сказал о возможных кадровых перестановках в Минобороны и Генштабе.

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