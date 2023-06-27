Сообщается, что борт совершил посадку в "Мачулищах".

Самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина совершил посадку на военном аэродроме "Мачулищи".

"Бизнес-джет Евгения Пригожина (рег. номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском в 07:40", - сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Обновлено 08:15. Позже стало известно, что в "Мачулищи" прилете из России еще один бизнес-джет:

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"Бизнес-джет BAe 125-800B с рег. номером RA-02878 вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился на военном аэродроме "Мачулищи" в 07:58".

Мятеж ЧВК "Вагнер" в России - чем закончился

Как писал УНИАН, вечером 26 июня пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о достигнутой договоренности с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после того, как с ним провел переговоры Александр Лукашенко.

По его словам, согласно данной договоренности, уголовное дело о вооруженном мятеже будет прекращено, ЧВК "Вагнер" уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Беларусь.

На следующий день сообщалось, что российская Генпрокуратура до сих пор не закрыла уголовное дело против Евгения Пригожина потому, что не знает, как это сделать без позора.

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