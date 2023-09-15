Кремль намеренно нарушил материально-техническое обеспечение "Вагнера" в Африке.

ЧВК "Вагнера" сталкивается с проблемами на африканском театре боевых действий из-за продолжающейся напряженности с Минобороны РФ, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

"12 сентября российский инсайдерский источник заявил, что "тяжелая логистика" заставляет войска "Вагнера" в Африке "довольствоваться местными резервами", чтобы продолжать операции после того, как повстанческая коалиция Coordination of Azawad Movements (CMA) заявила, что захватила город Бурем в области Гао, Мали. Российские источники, в том числе известный связанный с Кремлем "военкор", утверждали, что Минобороны России и Министерство иностранных дел намеренно нарушили материально-техническое обеспечение "Вагнера", не позволив использовать российские авиабазы в Сирии для усиления контингента в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Эти отчеты соответствуют последним наблюдениям ISW", - говорится в отчете.

Российские источники утверждают, что CMA воспользовалась дестабилизацией, частично подпитанной напряженностью, вызванной постоянными усилиями Министерства обороны устранить ЧВК "Вагнера".

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"Военкор" предупредил, что другие вооруженные группы также могут воспользоваться дестабилизацией, и что Министерству обороны придется инвестировать ресурсы в регион, чтобы избежать ухудшения репутации. Силы "Вагнера" в Африке, в частности, проводят антитеррористические операции, но эти операции часто неэффективны, и нынешнего контингента, вероятно, недостаточно для их проведения в таком масштабе, который мог бы сдерживать новые или эскалацию имеющихся конфликтов", – отмечают аналитики.

ЧВК "Вагнера" после смерти Пригожина - что надо знать

Вечером 23 августа в Тверской области РФ упал самолет, в котором находились главари ЧВК "Вагнера", в частности, Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин.

После ликвидации руководителей ЧВК, как прогнозировали западные аналитики, российский президент Владимир Путин может стремиться взять под свой контроль крупные операции "вагнеровцев" в Африке и на Ближнем Востоке.

Накануне стало известно, что Министерство обороны России сорвало ротацию сил "Вагнера" из Африки.

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