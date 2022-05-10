По мнению Денисенко, многие украинцы восприняли речь Путина легкомысленно.

Ключевой целью России в войне с Украиной до сих пор остается "воссоединение" стран в формате "СССР-2".

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

По его мнению, многие украинцы восприняли речь Путина легкомысленно, однако российский президент не стал озвучивать реальную завоевательную цель.

"К вчерашней речи Путина многие люди отнеслись легкомысленно, кое-кто заявил, что она беззубая... К сожалению, мало кто обратил внимание на ключевую фразу реально скучной речи: "Мы воюем на своей земле". То есть, в данном случае Путин завуалированно сказал, что "мы готовимся к аннексии этих территорий", "мы не собираемся уходить с этих территорий", и "мы будем двигаться до тех пор, пока украинская армия позволяет нам двигаться". Поэтому, к сожалению, это достаточно серьезное заявление, на которое мало кто обращает внимание", - сказал Денисенко.

Эксперт считает, что реальная цель россиян была описана в статье Путина.

"Мы можем вернуться к статье Путина об "одном народе" и о "Новороссии", где в принципе "своей территорией" является 100% украинской территории. Поэтому не надо в этом случае тешиться определенным иллюзиям, что он не сказал это вслух", - добавил Денисенко.

Путин не стал это озвучивать на параде, чтобы избежать немедленного ответа США и Евросоюза.

"Почему он не сказал это вслух? Иначе это ускорило целый ряд процессов – начиная от ленд-лиза и заканчивая ускорением переговоров по нефтяному эмбарго... Чтобы в некоторых моментах выиграть время", - сказал советник главы МВД.

Денисенко убежден, что Путин до сих пор намерен восстановить Советский Союз, но с форматом этого "объединения" еще определяется: "Ключевая задача России неизменна – создание СССР-2, вопрос только в том, как оно будет выглядеть: все ли присоединятся к России включительно с Беларусью, будут ли созданы какие-то квазиобразования, подконтрольные россиянам, и они будут делать вид, что это несколько союзных государств".

Как писал УНИАН, ранее Денисенко предположил, что у Путина остается несколько вариантов действий против Украины – открытая мобилизация или замораживание конфликта.

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