С РФ нельзя иметь совместные долгосрочные проекты, считает глава Офиса президента.

Европа, в случае отказы от импорта нефти и газа из России, больше не вернется к услугам Кремля.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в Twitter.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Нефть и газ - единственное, что Москва экспортирует в мир, кроме войны. Как только Европа перейдет на другого поставщика, она уже не вернется назад (независимо от того, завершится война или нет)", - отметил он.

Подоляк напомнил, что для мира Россия - непрогнозируемая страна, с которой нельзя иметь совместные долгосрочные проекты.

"Еще три месяца назад у Кремля был "Северный поток-2". Через 10 лет единственной возможностью для российской нефти вернуться на европейский рынок будет, если ее станет продавать Татарская народная республика. Все точно идет по плану? Потому что какой-то "сложный прикол", - отметил Подоляк.

Напомним, 19 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе решили приложить все усилия, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.

По данным президент ЕК, в странах Евросоюза около 24% от всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта - это российский газ.

11 марта фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз к 2027 году планирует отказаться от всех российских энергоносителей: нефти, газа и угля.

4 мая президент ЕК представила проект шестого пакета санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

По мнению экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго, потеряет до 24% поступлений в госбюджет.

Вас также могут заинтересовать новости: