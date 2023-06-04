У Вячеслава Гладкова есть несколько часов на размышления.

Бойцам Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" удалось взять в плен двоих солдат российской регулярной армии в Новой Таволжанке (Белгородская область РФ).

В совместном видеообращении они призвали губернатора области Вячеслава Гладкова встретиться с ними в местной церкви для короткого разговора – в обмен на передачу пленных, один из которых, вероятно, ранен.

"Сегодня большой православный праздник – Троица. И я предлагаю вам обменять этих пленных всего навсего на пару минут общения с вами. В храме, без оружия и без солдат. Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, в качестве жеста доброй воли, как принято говорить у вас на родине, обменяем этих их просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь ведется и на территории нашей с вами родины, вашей Белгородской области", – заявил командир РДК Денис Никитин.

Ситуация в Белгородской области - что нужно знать

В течение последних недель "неспокойно" в нескольких населенных пунктах Белгородской области РФ – Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и других. В них совершали рейды российский добровольцы из РДК и ЛСР, российская регулярная армия наносила хаотичные удары.

Ранее в этом месяца бойцы заявили о начале второго этапа операции в Белгородской области. Сообщалось, что они зашли в район Шебекино, в том числе, с танками. К 3 июня сообщалось, что российская регулярная армия не контролирует Шебекино.

Многочисленные видео, распространенные бойцами РДК и ЛСР, показывают столкновения с армией РФ в приграничных районах.

3 июня ЛСР и РДК предложили жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области эвакуацию в Украину.

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