Священника-пацифиста также осудили за то, что "досаждает царю".

Церковный суд Российской православной церкви (РПЦ) объявил пацифизм ересью, которая противоречит православному учению. Об этом свидетельствуют материалы церковного суда о лишении сана священника Иоанна Бурдина, которые попали в руки издания SOTA.

Давно не ладящий с руководством РПЦ священник Бурдин на одной из проповедей заявил, что "мы, христиане, не смеем оставаться в стороне, когда брат убивает брата, христианин – христианина". Такой подход в РПЦ посчитали ересью.

"…пацифизм, которым священник Бурдин пытается прикрыться от обвинений в его адрес, не совместим с действительным учением Православной Церкви, в частности, изложенным в "Основах социальной концепции". Пацифизм в разные эпохи церковной истории присутствовал в еретических доктринах…", — говорится в материалах церковного суда.

Также Бурдину вменяют в вину то, что он критиковал российскую власть, а не украинскую.

Еще одним пунктом обвинения против священнослужителя стало неправильное отношение к "царю", что считается нарушением "84-го правила Святых Апостолов".

"Если кто досадит царю, или князю, не по правде: да понесет наказание. И если таковой будет из клира: да будет извержен от священного чина; если же мирянин: да будет отлучен от общения церковного", – гласит данное правило.

Позиция РПЦ в отношении войны в Украине

Тесно связанная с Кремлем Российская православная церковь открыто поддержала военное вторжение в Украину. Примечательно, что глава РПЦ патриарх Кирилл пытался оправдать войну даже в беседе с Папой Римским.

После того, как план блицкрига провалился и война перешла в затяжную фазу, православные храмы в России превратились в пункты агитации добровольцев для российской армии. Когда же в России начали "частичную мобилизация", РПЦ осудила тех россиян, кто предпочел уехать из страны, чтобы не попасть в ряды армии-оккупанта.

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