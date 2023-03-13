России нужна передышка в войне, поэтому она делает ставку на сторонников "мира любой ценой".

Российская машина пропаганды пытается использовать европейских пацифистов в качестве инструмента в продвижении нужных Кремлю нарративов. Об этом заявил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

По его словам, Россия использует нарративы "ложного пацифизма", стремясь склонить на свою сторону общественное мнение в других странах.

Поскольку сейчас Кремлю нужна передышка в войне и временное "перемирие", российская пропаганда задействовала в своей работе движения европейских пацифистов, выступающих за немедленную остановку боевых действий "по соображениям гуманности".

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"Однако воплощение таких идей приведет к тому, что Россия может одержать скорую победу над Украиной", – подчеркнул Жарин.

Представитель польских спецслужб отметил, что даже в Польше есть общественные деятели, чьи публичные заявления "согласуются с направлением российской пропаганды". Эти люди обвиняют Польшу, США и Запад в целом "в провоцировании войны".

"Подобные действия являются частью механизмов психологического давления, цель которого – заставить Запад отказаться от поддержки Украины", – считает Жарин.

Российская пропаганда на Западе – последние новости

Главным успехом российской пропаганды последних дней, по всей видимости, является присвоение премии "Оскар" документальному фильму о российском оппозиционере Алексее Навальном.

"Российская пропаганда очень хорошо продолжает работать, очень хорошо представляет так называемыми оппозиционерами так называемых политиков", – заявил украинский кинорежиссер Азад Сафаров, комментируя это событие.

О том, насколько глубоко российская пропаганда смогла проникнуть в сознание западного обывателя, говорит скандал вокруг французской косметологической корпорации Yves Rocher. На днях она опозорилась со своим проектом "метрические стандарты русских красавиц".

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