Небензя считает, что оккупанты практически демилитаризировали Украину.

Посол России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия практически выполнила одну из целей полномасштабного вторжения в Украину.

На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций российский дипломат сказал, что стране-агрессору якобы почти удалось демилитаризировать Украину.

"Цель спецоперации по демилитаризации Украины практически выполнена - ВСУ уже давно не воюют собственным оружием, а выживают за счет поставок НАТО", - цитируют его российские пропагандисты.

Какие цели в войне озвучивала Россия

Напомним, 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале полномасштабной войны против Украины. В своей речи он сказал, что ему не оставили другой возможности защитить Россиию от "приближения НАТО к ее границам".

Целью войны Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима", заявив о необходимости "демилитаризировать и денацифицировать Украину".

Все два года войны цели постоянно менялись. Путин говорил, что Россия не собирается оккупировать территории Украины, однако уже позднее называл "появление новых территорий" значимым результатом.

Кроме того, за это время в НАТО вступили еще две страны - Швеция и Финляндия. В результате общая граница стран НАТО с Россией увеличилась более чем вдвое.

В украинском плену российские оккупанты неоднократно говорили, что не понимают целей войны, далеко не все могут даже выговорить слово "денацификация".

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