Сурков выступил с антиукраинским заявлением.

Бывший помощник президента РФ, теневой "куратор" агрессии России на Донбассе Владислав Сурков заявил, что Украину "можно вернуть только силой".

Об этом он сказал в интервью Телеграм-каналу WarGonzo.

О какой именно силе идет речь - Сурков не уточнил.

"Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния", - заявил он.

Сурков также утверждает, что РФ якобы "выигрывает международную ситуацию". Мир же, по его словам, "реально устает от Украины".

Читайте такжеЭкс-главарь боевиков о действиях Суркова: вместо "витрины русского мира" сделал "помойку" (видео)

Ранее СМИ опубликовали запись, на которой кум Путина Виктор Медведчук и бывший помощник Путина Владислав Сурков в 2014 году обсуждали поставки электричества в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. В СБУ пообещали провести ее экспертизу, о результатах пока не сообщалось.

Как сообщал УНИАН, в январе появились сообщения об увольнении Суркова с должности помощника Путина. Сурков занимался "курированием политики в отношении Украины".

11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "украинское направление" и вопрос "интеграции" курирует заместитель главы администрации президента Козак.

18 февраля президент России Владимир Путин официально уволил Суркова с должности своего помощника.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован