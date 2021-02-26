На опубликованной в СМИ записи кум Путина Виктор Медведчук и бывший помощник Путина Владислав Сурков в 2014 году обсуждали поставки электричества в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Служба безопасности Украины проведет экспертизу обнародованных в СМИ аудиозаписей разговора Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в эфире телеканала 1+1.

"На сегодняшний день эта запись не является надлежащим доказательством, она подлежит легализации. Для этого будут осуществлены определенные процессуальные действия, в том числе экспертиза. Вместе с тем я не могу сказать, какие будут дальнейшие шаги по поводу легализации записи", - отметил Баканов.

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Он добавил, что через несколько дней будет обнародована позиция СБУ по этому поводу.

Напомним, на опубликованной в СМИ записи кум Путина Виктор Медведчук и бывший помощник Путина Владислав Сурков в 2014 году обсуждали поставки электричества в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Роль Медведчука в обмене пленными

Отметим, Медведчук занимался вопросами обмена пленных на Донбассе с одобрения Петра Порошенко.

В 2018 году Порошенко признавал, что Медведчук является представителем Украины в гуманитарной группе на переговорах в Минске, поскольку его работа по освобождению заложников эффективна.

Еще в 2016 году СМИ сообщали, что Медведчук свободно летает прямым рейсом по маршруту Киев-Москва, хотя прямое авиасообщение между Украиной и Россией было запрещено.

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Автор: УНИАН