В 2014 году Медведчук обсуждал с Сурковым энергетические вопросы и обмен пленными на Донбассе.

Кум Путина Виктор Медведчук и бывший помощник Путина Владислав Сурков в 2014 году обсуждали поставки электричества в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

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Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», который опубликовал аудиозапись переговоров Суркова с Медведчуком.

Так, разговор касается схемы поставок электроэнергии, в которой задействованы российская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове.

Помимо этого, стороны говорят об обмене пленниками на Донбассе. В ходе беседы Медведчук рассказывает Суркову, что именно Порошенко предложил ему заниматься вопросами освобождения пленных.

«Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич… И это было поддержано Владимиром Владимировичем… Поучаствовать в освобождении пленных. Мне», - пояснил Медведчук.

Говоря о российских боевиках на Донбассе, Сурков употребляет фразу «эти наши там подопечные» и обещает помощь с обменом.

Роль Медведчука в обмене пленными

Отметим, Медведчук занимался вопросами обмена пленных на Донбассе с одобрения Петра Порошенко.

В 2018 году Порошенко признавал, что Медведчук является представителем Украины в гуманитарной группе на переговорах в Минске, поскольку его работа по освобождению заложников эффективна.

Еще в 2016 году СМИ сообщали, что Медведчук свободно летает прямым рейсом по маршруту Киев-Москва, хотя прямое авиасообщение между Украиной и Россией было запрещено.

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Автор: УНИАН