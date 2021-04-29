В разговоре политики обсудили ТКГ, возмущение Украины из-за необходимости ведения переговоров с боевиками и другие проблемы.

Журналистам "слили" вероятную запись разговора кума Путина и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и советника президента России Владислава Суркова за 2014 год.

Аудиозапись попала в распоряжение 24 канала.

На записи слышно, что Сурков первым позвонил Медведчуку, чтобы уточнить заявление тогдашнего министра энергетики Юрия Продана о том, что Украина не будет вести переговоры с пророссийскими боевиками по покупке угля. В ответ Медведчук рассмеялся и заявил, что тот уже написал заявление на увольнение.

О сотрудничестве с боевиками

Медведчук. Алло. Привет, Слав.

Сурков. Я уже там, честно говоря, там вроде разобрался. Я там хотел узнать по поводу того заявления, что уголь там не будут покупать.

М. Ааааа, так это я уже все, был 3 часа у параллельного. Он говорит: "Ну послушай, это же...".

С. Угу (смеется).

М. Он уже заявление об отставке написал позавчера. Алло.

С. Да, мне сказали ... Сказали (сдержанно смеется).

М. Нет-нет, а я, знаешь, как сказал? Я говорю: "Послушай, вот вчера он делает заявление – нашего человека у Захарченко не принимают, наш человек едет прочь. Ну что это за ху*ня, б*я?! Сколько это будет продолжаться, б*я?!

С. Да, да, точно. Правильно (смеется).

М. А я тебе другое хочу сказать, Слава, раз ты уже позвонил.

С. да, угу-угу.

М. Значит, я только что был у "больших", да. Ну у местных "больших". И там долго говорили – несколько часов – и он рассказывал, что вчера был разговор, да? И так вроде сказали, что тебе надо приехать, да?

С. Да.

М. Э-ээ. Подожди одну минутку, Слав.

С. Угу.

М. (Параллельно говорит по другому телефону) Да... Да... Алло... добрый день. А можете связать меня с Петром Алексеевичем? Наберете меня тогда. Спасибо.

М. Это я только что тому Порошенко хотел позвонить. Слышишь, так он говорит: "Вон там дали команду, чтобы ты (Сурков – 24 канал) приехал. Более того, важно – до пятницы, потому что в пятницу вечером они будут говорить по телефону перед отъездом, ты знаешь куда, в командировку руководителя.

С. Угу-угу.

М. А вот, я доложил, что ты можешь только в понедельник. Позвони и попроси, типа, чтобы передали Островенко, что вот если бы он приехал там завтра, чтобы мы успели до разговора там выяснить.

С. Да нет, Вить.

М. Нет-нет, я просто тебя информирую.

С. Я начальнику доложил там. Я в понедельник буду там. Нормально все.

М. Угу, так. Ну и все тогда.

С. Вот я собираюсь. Правда, у меня тут не сроки совсем. Я не вижу экстренной необходимости ... если бы там что-то вспыхнуло. А что у нас? Мы зашли в некий тупик. Ну сейчас будем выбираться из него потихоньку. Ничего страшного.

О Трехсторонней контактной группе

М: и второе – относительно контактной группы. Вот ее надо собрать там, завтра или после.

С: Ага.

М: А вот они заявили, что теперь будут их представители, а не руководители. И это там возмутило местное сообщество в Контактной группе.

С: Ага, так. Какую?

М: Ну, например Кучму.

С: Зубарова что ли? (смеется).

М: Молодец! Как ты догадался? Слав, ты знаешь своих людей! (Смеется).

С: Да-да (смеется).

М: ты понял, да?

С: Витя, я понял, что возмутило, но там другого пути нет. Потому что они же грабители и убийцы по версии Украины, так сказать.

М: Террористы! Убийцы! (Смеется).

С: Террористы, убийцы, грабители! Кто там еще?

М: Бандиты…

С: бандиты, которых коронуют на царство…

М: Слушай, я не знаю, как раньше с ними встречались – у меня есть вопросы. (Смеется)

С: Да. Ну, там, конечно, контакты группы будут продолжаться. Ну они, во-первых, сейчас уполномоченных, правда, назначат. А потом…

М: Слава, я же тебе просто объяснил, что у меня есть информация! (Смеется)

С: А я тебе не даю? Ты имеешь право сказать, если хочешь. Я же не к этому…

М: Да, пожалуйста.

С: Я же тебе объясняю – ты все понимаешь и так. Я просто реагирую, будто мысленно передаю это тем, с кем ты там общаешься. Тому…

М: Ну да, они сейчас будут звонить мне по этому поводу. Я передам.

С: у нас чистое предложение – никаких здесь уклонений нет. Они сейчас назначат людей уполномоченный, и будет собираться группа.

М: Угу.

С: более того, мне даже шеф сказал – Ты можешь тоже сказать – мне сказали на эту группу съездить. Я поеду.

М: Да. А вообще даже тебе? Ооо. Понял.

С: Так вот так вот. Поэтому пусть они там не плачут из-за того, что там не те люди будут присутствовать в составе "ополченцев".

С: зато Слава приедет, скажи. (Смеется)

М: Я понял, Слав, слышишь?

С: Да.

М: этот, Ты мне еще скажи один вопрос. Я у тебя вчера забыл спросить.

С: Угу.

М: По Зарубе помнишь? По этому Владлену? По Краснодонской.

С: Да, я передал сигналы. Передал сигналы…

М: Да?

С: сейчас, вить, мне дадут обратную связь, потому что она у нас там такая. Кривая.

М: ты мне позвони. Почему? Потому что, ну действительно, оттуда идут такие... Не знаю, может, меня обманывают.

С: Да-да. Слушай, ну если... Если он где-то в адском положении, то как он тебе СМСки посылает? Я не очень понимаю

М: а он берет телефон у охранников. Ну это может быть

С: (сдержанный смех).

М: ты не волнуйся так.

С: (сдержанный смех).

С: ЗаруДА? ДА?

М: ЗаруБа Владлен Викторович. Краснодонская ИИС.

С: Я передал, так. Угу... Так, хорошо.

О политтехнологе Тимошенко – Ситникове

М: и еще один вопросик, можно?

М: ты знаешь Алексея Сытника? Или Ситникова?

С: Да.

М: Да. Ну политолог. Политтехнолог.

С: Лешу знаю, да.

М: А что он собой представляет?

С: Давно его не видел. Он крайне дорогой такой технолог. Больше разговоров, чем толку, сразу тебе скажу.

М: Угу.

С: он известный в России человек, авторитетный. Из таких считается, из продвинутых. Но поскольку, как ты догадываешься, я этот рынок хорошо знаю.

М: да, ну поэтому я тебя и спрашиваю.

С: Да. Но выдающихся таких достижений – ну не было у него. Я тебе точно говорю.

М: Угу.

С: Он работал на (Юлию – ред) Тимошенко, кстати, если о вас говорить.

М: да-да, я знаю, когда он работал, потому что я с ним встречался даже.

С: он там работал, как будто довольно успешно. Более того, он сам с ней до сих пор на контакте прямом и до сих пор ее как-то обслуживает.

М: Угу.

С: Не знаю, как она оценила результаты выборов, последних, как она теперь к нему относится. Ну вот до последнего дня он с ней работал.

М: Угу. Понял…

С: Вот. Это 100% я знаю, вот просто…

М: Ну хорошо, я потом тебе расскажу, почему я интересуюсь.

С: Да, хорошо тогда. Ладно.

М: Хорошо. Давай, па-па.

С: Спасибо, па-па.

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Автор: Денис Прядко