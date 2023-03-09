По словам Скабеевой, животных начнут подавать в ресторанах.

Российская пропаганда выдала очередное абсурдное заявление, на этот раз — о мнимом голоде в Великобритании. Якобы в государстве готовятся подавать в ресторанах белок, ведь этих животных много в парках. Однако от помощи Украине официальный Лондон не откажется.

Таким заявлением отметилась ведущая пропагандистка РФ Ольга Скабеева во время прямого эфира на российском телевидении. Она сказала: "Сегодня стало известно, что там в некоторых ресторанах будут подавать белок. Ввиду того, что животных много в парках, почему бы их не есть, имея ввиду нехватку питания. Но от решения помогать Зеленскому, поставлять оружие, они не отказываются. Будут жрать белок, но гаубицы поставят", — сказала пропагандистка.

Свое высказывание Скабеева подытожила, что "надеяться на протесты" не стоит. Имелись ввиду мнимые митинги британцев из-за поставок оружия для защиты Украины от российской агрессии на фоне воображаемого голода.

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