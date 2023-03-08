Он утверждает, что даже если мужчина погибнет на фронте, то это совсем не страшно.

В РФ решили подключить к пропаганде даже психологов. Известный коуч Павел Раков, который называет себя экспертом в отношениях, теперь призывает женщин гнать своих мужей на полномасштабную войну против Украины.

Психолог утверждает, что мужчинам, у которых от страха перед войной "смялись" половые органы, нужно поднимать тестостерон. Для этого он предлагает женщинам обмануть мужей. Они должны изобразить жуткий страх и закричать о том, что в комнате якобы мышь. Когда мужчина прибежит "спасать" жену, у него якобы поднимется тестостерон. И тогда его можно просить о чем угодно.

Именно в такие моменты психолог предлагает россиянкам вести мужей в военкомат. По словам коуча, всех, кто сбегает из РФ и не хочет идти на фронт, нужно не пускать домой.

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"Не прощайте им это предательство никогда. Всех в военкомат, понятно? Если он не хочет идти в военкомат, сами сходите и скажите: "Я знаю, где мужчина живет". Прям так и скажите, адрес, где он работает... Он должен быть чем-то полезен обществу и тогда он сможет обеспечивать вас", - утверждает психолог.

Он также отметил, что даже если мужчину убьют на войне, в этом нет ничего страшного. Коуч убеждает россиянок в том, что они смогут заработать на смерти мужей.

"А если убьют вашего мужчину, что делать? А что, раньше не умирали? Деньги получите! Я рекомендую на эти деньги знаете что сделать? Памятник ему поставить, а не одежду себе красивую купить", - цинично добавил Раков.

Напомним, ранее в РФ "отличился" еще один психолог. Так называемый "женский эксперт" Сатья Дас ударил клиентку прямо во время своего выступления.

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