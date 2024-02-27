Литератор, выступающий против правления Путина, призвал оппозиционеров не отпускать в Россию близких людей.

Писатель Борис Акунин, которого Кремль объявил в розыск, рассказал об аресте пенсионного счета его жены из-за "совместной преступной деятельности".

Как информирует "Медуза", Борис Акунин, на которого в РФ завели дело о распространении "фейков" об армии и о публичном оправдании терроризма, сообщил, что российский счет его супруги полностью заблокирован.

"Об аресте за "совместную преступную деятельность" счета жены писателя, на котором якобы было около 6 миллионов рублей, ранее написали Телеграм-каналы, связанные с российскими властями. Акунин подтвердил арест счета, но указал, что на нем находилась значительно меньшая сумма", — говорится в публикации. На этот банковский счет начислялась пенсия супруги писателя, а фигурирующие в сообщениях "миллионы рублей" появились из-за схемы, которую применяют в РФ, когда его блокируют из-за долга.

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"И на все это было бы наплевать, подавитесь вашей пенсией, но дело в ней и не в моей жене. Эту чепуху таким залпом запустили неслучайно. Российские хватательные органы выходят на новый этап: берутся за членов семей. И коснется это, по-видимому, очень многих", — акцентирует Акунин.

Он призывает российских оппозиционеров, которые находятся в эмиграции, ни в коем случае, ни по какой надобности, ни на какой срок, не отпускать в РФ членов своих семей - жен, мужей, детей, даже если они не имеют никакого отношения к "преступной деятельности".

"Не давайте бандитам заложников. Учтите: правила войны поменялись. Теперь под ударом и семьи", — заявил писатель.

Что нужно знать об Акунине

Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) родился 20 мая 1956 года. Известен своими политическими высказываниями и критикой режима президента РФ Владимира Путина. В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выступил против аннексии Крыма, в феврале 2022 года - против полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В том же, 2022 году, переехал в Лондон. Вместе с Михаилом Барышниковым и Сергеем Гуриевым запустил благотворительный проект "Настоящая Россия" для сбора средств в пользу украинских беженцев. 24 мая 2022 года сайт проекта был заблокирован по решению Генпрокуратуры РФ.

В РФ прекратили распространение книг Акунина, а в декабре 2023 стало известно, что Следственный комитет РФ в отношении писателя возбудил уголовное дело по статьям о "фейках" об армии (207.3 УК РФ) и о публичном оправдании терроризма (205.2 УК РФ).

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