Конфликт главаря наемников и террориста пошел не по сценарию "Вагнера".

Конфликт главаря "Вагнера" Евгения Пригожина с террористом Игорем Стрелковым-Гиркиным должен был стать демонстрацией силы "повара Путина", но превратился в "словесный понос".

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник, для Пригожина конфликт с Гиркиным сыграл плохую роль.

По словам собеседника, Пригожина сильно и почти публично "приземлили", поэтому ему нужно было как-то утвердиться перед общественностью. Начальника Генштаба РФ Герасимова и российских генералов унижать ему больше нельзя. Просто отмалчиваться именно сейчас нельзя еще больше - это выглядело бы, будто ему заткнули рот.

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Поэтому Пригожин выбрал другую жертву - Стрелкова, которого не любят ни власть, ни военные, вступиться за него по-настоящему некому. Как говорит источник, Пригожин решил показать, "кто тут батя".

"Планировалась публичная демонстрация силы. А на самом деле случился словесный понос, все пошло не по плану. Стрелкова хотели затащить в "Вагнер", а потом всем показать, что значит схлестнуться с "Вагнером" даже на словах. А в результате еще и друг Стрелкова Полынков Пригожина публично оскорбил... В итоге история со Стрелковым повернулась Пригожину в большой минус. Стрелков остался с тем, с чем и был. Но если раньше была уверенность, что такие споры с "Вагнером" и лично Пригожиным – это финита ля комедия хоть для генерала, хоть для министра, то теперь... Пригожин сам разрушает "легенду страшного и ужасного Вагнера", которую так старательно выстраивал", - отметил источник.

Конфликт Пригожина и Гиркина

По данным СМИ, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в "грустном настроении". Дело в том, что он опасается попыток разрушить его ЧВК, а также того, что у него переманят наиболее подготовленные кадры к другим частным компаниям.

Активнее всего Пригожина критиковал именно Гиркин. Он аргументированно объяснил, почему его наемники ЧВК бездарные на поле боя и не могут прорвать профессиональную обороны ВСУ. Как стало известно, Пригожин предложил Гиркину занять руководящую должность в составе частной компании. По его словам, Гиркину достанется роль, "согласно его компетенции" , в одном из штурмовых подразделений.

Также сообщалось, что Пригожин придумал для Гиркина жестокую месть. Пригожину сейчас надо показать, что влияние у него осталось - он очень хочет оторваться на ком-то. Сейчас главарь "вагнеровцев" договаривается, чтобы месть критикам ему разрешили сверху.

Сегодня Пригожин жестко прошелся по террористу Гиркину, с которым у них назревает конфликт. В своих высказываниях "повар Путина" продемонстрировал все "величие российской дипломатии". Он заговорил о похоронах Гиркина и поставил под сомнение его компетентность. Гиркин обиделся.

Друг террориста Гиркина, российский наемник Михаил Полынков, который сейчас воюет в Украине, публично унизил главаря "Вагнера" Евгения Пригожина за то, что тот накануне жестко "опустил" его товарища.

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