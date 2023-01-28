Боевик отметил, что "не хочет высказываться как приблатненная шестерка", но придется.

Друг террориста Игоря Стрелкова-Гиркина российский наемник Михаил Полинков, который сейчас воюет в Украине, публично унизил главаря "Вагнера" Евгения Пригожина за то, что тот накануне жестко "опустил" его товарища.

В ответ на скандал между Пригожиным и Гиркиным Полынков записал собственное видеообращение к "повару Путину". Боевик отметил, что "не хочет высказываться как приблатненная шестерка", но придется.

"Хочется тем же лексиконом ответить бывшему халдею Пригожину, который сумел благодаря пронырливости и мошенничеству сделать карьеру, будучи официантом Путина. Халдей, по сути, который "может что-то диктовать" боевому командиру, прошедшему не одну войну, когда это чмо либо сидело в тюрьме, либо меняло тарелочки у Путина. Ты - чмо, как было так и останешся. Не знаю, что будет дальше, но каждый получит свое, в том числе ты... Иваныч свое слово скажет, но не в твоей п*дерастичной компании. Я не имею в виду "Вагнер" в общем, а именно тебя", - заявил он.

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Конфликт Пригожина и Гиркина

По данным СМИ, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в "грустном настроении". Дело в том, что он опасается попыток разрушить его ЧВК, а также того, что у него переманят наиболее подготовленные кадры к другим частным компаниям.

Активнее всего Пригожина критиковал именно Гиркин. Он аргументированно объяснил, почему его наемники ЧВК бездарные на поле боя и не могут прорвать профессиональной обороны ВСУ. Как стало известно сегодня, Пригожин предложил Гиркину занять руководящую должность в составе частной компании. По его словам, Гиркину достанется роль, "согласно его компетенции" , в одном из штурмовых подразделений.

Как сообщалось вчера, Пригожин придумал для Гиркина жестокую месть. Пригожину сейчас надо показать, что влияние у него осталось - он очень хочет оторваться на ком-то. Сейчас главарь "вагнеровцев" договаривается, чтобы месть критикам ему разрешили сверху.

Сегодня Пригожин жестко прошелся по террористу Гиркину, с которым у них назревает конфликт. В своих высказываниях "повар Путина" продемонстрировал все "величие российской дипломатии". Он заговорил о похоронах Гиркина и поставил под сомнение его компетентность. Гиркин обиделся.

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