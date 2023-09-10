Поездки диктатора настолько тайные, что о них не знает даже пул его телохранителей.

Экс-сотрудник Федеральной службы охраны Виталий Брыжатый рассказал о мерах безопасности диктатора Владимира Путина во время поездок.

Как рассказал мужчина в интервью "Дождю", местонахождение Путина скрывают даже от его собственной охраны". Сам Брыжатый охранял диктатора и других топ-чиновников во время поездок и отдыха в Крыму, а после полномасштабного вторжения уехал вместе с семьей в Эквадор.

В ФСО Брыжатый работал на должности кинолога: преимущественно осматривал территорию о наличии взрывчатки.

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"Когда приезжают верхушки власти, им начинают камазами возить подарки. Кинологи их проверяют. Например, приезжала Матвиенко (председатель Совета Федераций - УНИАН) – ей подарили телевизор. Зачем он ей?", - говорит Брыжатый.

К Путину особое отношение: его визит на дачу скрывают даже от самих охранников. С президентом будет ездить только его личная служба безопасности, а сотрудникам в регионах поручают подготовить территорию к приезду.

"Нам вроде и говорят, что он (Путин - УНИАН) есть, а он может и не быть. Он сам своим не доверяет. Людям могут сказать, что он отдыхает на этой даче, а он может быть вообще в другом месте", – говорит Брыжатый.

Обычно визит Путина на полуостров происходит так: у каждого из аэропортов на полуострове слетаются по три вертолета, приезжает Росгвардия и кортежи, а сам президент может прибыть морем. Прибрежную зону при этом охраняет спецотряд водолазов, располагающийся в одном здании с кинологами.

"Вот так человек боится за свою жизнь", - отметил он.

Дачи чиновников функционируют постоянно в случае приезда хозяев: туда завозят еду. В основном внутрь дач пускают только личную охрану чиновников и уборщиков "с особым доступом".

Путин боится за свою жизнь

Ранее в ГУР подтвердили, что Путин - первый в списке на ликвидацию у украинской разведки. 12 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль "своей смертью не закончит".

Перед этим произошла атака неизвестных БПЛА на Кремль 3 мая. Один из них взорвался рядом с флагштоком на крыше Сенатского дворца и вызвал там небольшой пожар. Никто не пострадал.

Москва расценила эти действия "как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина", проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, где планировалось присутствие и иностранных гостей.

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