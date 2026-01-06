До -20°: на выходных часть Украины может мощно заморозить

На этой неделе ожидается столкновение тепла и холода.

В выходные значения температуры в ночные часы по северной части Украины местами могут снижаться по крайней мере до -20°. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос относительно ожидаемого похолодания, она отметила, что на этой неделе, до выходных, погода будет разнообразной: как по осадкам, так и по температуре.

Будут преобладать юго-западные процессы, будет поступать несколько более теплая воздушная масса, что обусловит на юге и юго-востоке достаточно теплую погоду, преимущественно дождливую и с плюсовыми значениями температуры. "Только 6 числа местами с мокрым снегом ночью", - сказала Птуха.

Зато в западных областях, и ночью 6 числа в северных будут находиться преимущественно холодные воздушные массы со снегом.

"А остальные территории, которая между этими двумя воздушными массами, между холодом и теплом, - там будет чередование мокрого снега с дождем, смешанная фаза осадков, колебания температур от небольшого минуса до небольшого плюса", - рассказала эксперт.

Такая погода там, добавила она, обусловит такие потенциально опасные явления как гололед и гололедица.

Когда же придет похолодание - прогноз

"Что касается похолодания, то именно на выходные, на 10-11 января, действительно, по расчетам, которые есть на сегодня, по оценке наших специалистов в Гидрометцентре, есть предпосылки для того, что, скорее всего, будет поступать холодная воздушная масса из северных широт, морозная", - сказала Птуха.

Так, по ее словам, значения температуры в ночные часы по северной части Украины местами могут снижаться по крайней мере до 20 градусов мороза. В то же время эта информация с приближением соответствующих дат еще будет уточняться.

Как сообщал УНИАН, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 6 января в Украине ожидаются сложные погодные условия с осадками и ветром.

Во вторник днем температура воздуха повысится до оттепели и до "плюсов". Соответственно, снег начнет переходить в дождь, опасной может быть гололед.

