'ПриватБанк' поднял цены на валюту: актуальный курс доллара и евро

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,73 грн, а евро - 50,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 6 января, вырос на 15 копеек и составляет 42,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 49,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,00 гривни, а евро - по курсу 48,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник подорожал на 18 копеек и составляет 42,73 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос до 50,25 гривни.

Нацбанк установил на 6 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,42 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 25 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине

Относительно евро гривня, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,51 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что сейчас целесообразно использовать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и гривневые срочные депозиты, так как они должны дать большую прибыль по сравнению с покупкой наличной валюты. Даже если курс доллара в 2026 году будет 45 грн, доходность по доллару окажется намного ниже в пределах 5%.

