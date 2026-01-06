Россия демонстрирует системный упадок за пределами нескольких крупных агломераций.

В 2025 году в России продолжилась деградация сельской местности. Так, за год официально ликвидировали по меньшей мере 266 населенных пунктов - это полностью вымершие села.

Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) Украины. Отмечается, что лидером по "исчезновению" поселений во второй раз стала Костромская область, за ней - Новгородская; вместе эти два региона дали около трех четвертей всех ликвидированных населенных пунктов. На третьем месте, как проинформировали в СВР, - Пермский край, где уже не только фиксируют так называемую смерть сел, но и целенаправленно расселяют отдаленные поселения с небольшим количеством жителей. Часть мелких сел просто присоединяют к большим, чтобы хоть как-то латать провалы инфраструктуры.

"Речь идет не о развитии, а о юридическом оформлении упадка: российские регионы последовательно теряют население, а территории "высвобожденных" сел просто переводят под хозяйственные нужды. Это резко контрастирует с громкими заявлениями Москвы о новой "Генеральной схеме расселения", которая якобы должна возродить провинцию", - говорится в сообщении.

На самом же деле, как отметили в СВР, документ лишь фиксирует глубокий демографический кризис, пространственное неравенство и бесперспективность периферии: жизнь в полупустых селах без медицины, образования и работы не привлекает никого, а попытки "рассредоточить население" являются попыткой косметически прикрыть провал.

"В итоге Россия демонстрирует системный упадок за пределами нескольких крупных агломераций: депопуляция, вымирание сел и разрыв в развитии только растут, тогда как громкие программы остаются бумажными декорациями к стремительно пустеющей реальности", - резюмировала разведка.

Ситуация с демографией в РФ

Как сообщал УНИАН, Россия почти полностью засекретила демографическую статистику. Так, в июле Росстат опубликовал очередной сборник статистической информации, в котором не оказалось одного из важнейших разделов - "Демография". Поэтому, российские власти скрыли всю информацию о населении, кроме двух малозначимых показателей.

Подытный российский демограф, который предпочел остаться неназванным рассказал, что данные о рождении, смерти, браках и разводах убрали из публичного доступа уже некоторое время назад. Теперь же в статистическом сборнике доступны только два показателя - суммарный коэффициент рождаемости по регионам и суммарный коэффициент третьих и последующих детей.

