Они разрушают ваши отношения: 3 ошибки в любви, от которых нужно немедленно избавиться

Американский психолог Марк Треверс назвал три паттерна в отношениях, на которые стоит обратить внимание и прервать в 2026 году, чтобы значительно улучшить качество своих связей.

"Начало нового года, как известно, является удобной психологической точкой для перемен. Размышления о завершении года в декабре дают полезные инсайты, а январь автоматически становится месяцем действий, благодаря обещанию дисциплины и новых начинаний", - отметил он в своей статье для Forbes.

И вот какие паттерны в отношениях, от которых лучше избавиться уже сейчас, он назвал:

Чрезмерная забота во имя любви. Это один из самых социально поощряемых паттернов в отношениях. Обычно это проявляется в "незаметной" помощи: вы берёте на себя ответственность предугадывать потребности других, сглаживать конфликты, поглощать эмоциональное напряжение до того, как оно проявится. За кулисами такая преданность может постепенно вести к истощению. Прерывать этот паттерн не значит становиться холодным или сдержанным. Речь о том, чтобы привыкнуть к дискомфорту, который возникает, когда вы не исправляете всё сами. Дайте себе пространство в отношениях и позволяйте другим проявлять инициативу, даже если это приведёт к ошибкам, без вашего вмешательства.

Избегание конфликтов. Очень часто избегание конфликтов подменяют эмоциональной зрелостью. Исследования помогают понять, почему это происходит. Работы доктора Джона Готтмана показывают: ключевым предиктором распада отношений является не сам факт конфликтов, а то, как они решаются. Пары, которые никогда не спорят, не обязательно здоровее тех, кто делает это регулярно. Наоборот, первые могут скрывать эмоциональное отчуждение под маской гармонии. Исследование 2022 года добавляет нюанс: для людей, ориентированных на рост, низкий уровень подавления эмоций предсказывает большую удовлетворённость, если партнёры согласованы в своём подходе. Когда конфликты постоянно обходят стороной, они не исчезают. Прерывание этого паттерна требует пересмотреть конфликт как источник информации, а не сигнал опасности. Разногласия показывают партнёру ваши потребности, ценности и границы, которые нужно корректировать в отношениях.

Путаница между интенсивностью и близостью. Последний, но очень распространённый паттерн - ошибочно принимать эмоциональную интенсивность за глубокую связь. Перепутывая любовь с эмоциональными фейерверками, многие принимают стабильность скучной, а для тех, кто не верит, что заслуживает здоровую любовь, это может казаться подозрительным или опасным. Эмоциональная цена такого паттерна крайне высока. Люди, ориентированные на интенсивность, чаще упускают те качества, которые формируют долгосрочное удовлетворение в отношениях: надёжность, доброту и способность восстанавливать связь. Эмоциональная регуляция крайне важна для устойчивых отношений. Чтобы прервать этот паттерн, возможно, придётся переосмыслить, что для вас "правильно" в отношениях. Обращайте внимание не только на силу своих чувств, но и на то, насколько вы эмоционально стабильны рядом с партнёром.

