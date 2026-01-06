$500 миллионов активов самого популярного мессенджера в Украине заморожены из-за России, - FT

Усилия основателя мессенджера по дистанцированию от Москвы сталкиваются с реальностью санкций.

Российские облигации Telegram на сумму 500 миллионов долларов были заморожены в рамках западных санкций, что свидетельствует о финансовой зависимости мессенджера от России даже после того, как основатель Павел Дуров попытался разорвать связи с Москвой.

Газета Financial Times пишет, что компания выпустила серию облигаций в последние годы, в том числе майские стоимостью 1,7 млрд долларов, для выкупа существующего долга. Как сообщают источники FT, компания выкупила большинство облигаций, срок погашения которых наступает в 2026 году.

Однако при этом компания заявила, что из-за западных санкций в центральном депозитарии ценных бумаг России были заблокированы облигации на сумму 500 миллионов долларов, находящиеся в обращении.

Эти утечки информации подчеркивают, насколько Telegram зависим от российского капитала, а санкции затрудняют выплату долгов и возможности их выкупа.

Организации Евросоюза, США и Великобритании заморозили активы и ввели другие ограничения в отношении Национального расчетного депозитария РФ после вторжения российских войск в Украину в 2022 году - шаг, который потенциально влияет на любую западную организацию с российскими держателями облигаций.

Однако замораживание активов особенно раздражает Дурова, который в последние годы пытался дистанцироваться от России, критикуя спекуляции о том, что он обязан Кремлю, называя их "теориями заговора".

Данные разоблачения появились на фоне того, что Дуров рассматривает возможность первичного публичного размещения акций компании на фондовой бирже (IPO), хотя эти планы были отложены, поскольку он столкнулся с судебным преследованием во Франции.

Что известно об основателе Telegram Павле Дурове

Владельца Telegram, который родился в Санкт-Петербурге, прозвали "Марком Цукербергом России" за то, что он стал соучредителем самой популярной социальной сети страны "ВКонтакте" в 2007 году.

Миллиардер заявил, что ушел из компании в 2014 году, отказавшись делиться данными некоторых украинских пользователей "ВКонтакте" с российской службой безопасности, продав под давлением свою долю во "ВКонтакте" связанным с Кремлем организациям.

Примерно в то же время он основал Telegram, позже переместив группу в Дубай, и утверждал, что она будет предана свободе слова и противостоять вмешательству правительства.

Дуров, который имеет гражданство Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, стал участником официального расследования в Париже в 2024 году из-за вероятной неспособности приложения бороться с преступностью, включая контент о жестоком обращении с детьми. Дуров отрицает любые правонарушения.

Владельцы облигаций Telegram внимательно следят за французским делом, поскольку оно может сорвать планы IPO, разработанные до судебного иска Франции.

Что известно о деятельности Telegram

В отличие от более крупных американских конкурентов, таких как Meta Цукерберга и X Илона Маска, Telegram имеет менее 100 штатных сотрудников. Лишь недавно компания начала получать значительные доходы от своих 1 миллиарда пользователей за счет рекламы и подписок.

Согласно ранее неопубликованным полугодовым отчетам, по состоянию на 30 июня 2025 года Telegram имел 910 миллионов долларов наличности и ее эквивалентов, по сравнению со 142 миллионами долларов годом ранее.

Неаудированные финансовые отчеты, с которыми ознакомилась FT, показывают, что мессенджер продолжает демонстрировать рост продаж, несмотря на постоянную угрозу его лидерству со стороны французских судебных процессов.

Согласно документам, доходы Telegram в первой половине 2025 года выросли более чем на 65% до 870 миллионов долларов по сравнению с 525 миллионами долларов за аналогичный период предыдущего года.

Доход от рекламы вырос на 5% до 125 миллионов долларов в первом полугодии. Между тем, премиум-подписки выросли на 88% до 223 миллионов долларов по сравнению со 119 миллионами долларов за тот же период 2024 года, поскольку выросло количество платных пользователей.

Компания сообщила держателям облигаций, что погасит замороженный долг после наступления срока погашения, а платежный агент и депозитарий облигаций затем будут решать, могут ли платежи поступать российским владельцам.

Скандалы вокруг Telegram - последние новости

Летом в СМИ появилась информация, что мессенджер связан с ФСБ России. Штаб-квартира Telegram в Дубае три года стояла пустая. При этом с момента своего отъезда в 2014 году Павел Дуров посещал Россию более 50 раз.

На фоне французского расследования Дуров заявил, что весной 2025 года глава внешней разведки Франции Николя Лернер лично просил его "запретить консервативные голоса" в Румынии путем блокировки политических каналов пророссийских сил в Telegram.

