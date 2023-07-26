В Кремле не довольны тем, как отреагировали региональные политики и военные.

Президент РФ Владимир Путин не уверен в своей способности сплотить элиту в РФ в связи с неспособностью Кремля оперативно среагировать на мятеж ЧВК "Вагнера".

Как отмечается в отчете аналитиков Института изучения войны, украинские и европейские силовики указывают на то, что Путин не отдавал приказов большую часть дня во время "вагнеровского" мятежа. При этом он был предупрежден об этом российскими спецслужбами как минимум за 2-3 дня до инцидента.

Эксперты добавляют, что хотя в РФ усилили меры безопасности в нескольких стратегических точках, среди которых и Кремль, за несколько дней до мятежа, однако не предприняли никаких других действий.

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Региональные российские чиновники также должны были самостоятельно решить, как реагировать на восстание. При этом местные военные и сотрудники Службы безопасности решили не пытаться остановить конвои "вагнеровцев" силовым путем.

По мнению аналитиков, отсутствие реакции со стороны Кремля и Путина указывает на то, что российский аппарат безопасности не был готов к прямому вызову, а потому не мог быстро положить конец восстанию.

В Кремле, вероятно, понимают, что паралич властных структур "высветил определенную степень нестабильности режима и, похоже, консолидирует аппарат внутренней безопасности России в Росгвардии", чтобы подготовиться к дальнейшим внутренним угрозам и продемонстрировать решимость.

Кроме того, Путин не уверен в своей способности сплотить вокруг себя "российскую элиту", что также свидетельствует о том, насколько фракционной стала внутрикремлевская политика.

Источники в НАТО рассказывали, что неназванные высокопоставленные российские политические деятели в Москве готовы сплотиться вокруг Пригожина в случае успеха восстания "вагнеровцев". Теперь же Кремль ищет этих представителей элиты. Также Москва рассматривает решение региональных властей не останавливать продвижение наемников "как показатель нелояльности".

В частности, губернатор Тульской области и бывший глава Сил специальных операций РФ Алексей Дюмин вызвал дополнительные подозрения из-за его прежних связей с Пригожиным и роли в переговорах, положивших конец мятежу.

Мятеж "Вагнера" - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, российские спецслужбы предупредили Путина о подготовленном мятеже "Вагнера" еще за несколько дней до всех событий. Однако он ограничился усилением своей личной охраны.

Теперь же в России началась новая волна репрессий, поскольку Путин боится повторения мятежа. Кремль начал репрессировать потенциальных мятежников.

Согласно российскому исследованию, Пригожин к своему "мятежу" имел достаточно поддержки среди россиян, чтобы даже посоревноваться за президентское кресло с Путиным.

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