Могилевская умилила видео с 5-летней дочкой

Артистка показала, как проводит время с Софией.

Известная украинская певица Наталья Могилевская умилила новым видео с 5-летней приемной дочерью Софией.

В своем Instagram артистка опубликовала ролик, на котором девочка делает ей прическу. В частности, Соня заплела косичку звездной мамочке с большим количеством резинок.

"Соня, что ты там? Прическу мне сделала? Мне понравится? Можно идти к зеркалу смотреть? Сонечка, ты потом поможешь мне это все снять? Не надо будет отрезать волосы?" - спрашивала Могилевская, на что девочка уверенно сказала, что все будет хорошо.

К слову, в 2024 году на сцене Наталья призналась, что стала мамой. Она удочерила двух девочек Мишель и Софию, которых воспитывает вместе со своим возлюбленным Валентином. Лица детей она тщательно скрывает от публики, чтобы дети спокойно адаптировались к новой жизни.

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская рассказала о "прилете" возле детсада ее младшей дочери. К счастью, тогда был выходной день и девочка была дома с мамой, а не в группе с другими детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: