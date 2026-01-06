Богослужение в разрушенном храме: новый клип 'Капеллан' от Культурных сил (видео)

Трек создан в коллаборации с легендарным гитаристом и лидером рок-группы Queens of the Stone Age Джошем Хомме.

Платформа Культурные силы представляет видеоклип на песню "Капеллан" Александра Ремеза (REMEZ) - рок-музыканта, военнослужащего, участника Культурных сил. Клип был снят в разрушенной церкви на деоккупированной территории. Она пострадала в результате российских обстрелов - как и более 700 других церквей, мечетей, синагог и других храмов по всей Украине.

Но вера - не в храмах, а в человеческих сердцах. Правдивость идеи подтверждает главный герой клипа, капеллан Олекса Сокол: "Я имею опыт служения на фронте и точно знаю: храм - это не всегда здание. Это может быть любой подвал или блиндаж. Где собираются люди, - там и храм".

Песня "Капеллан" посвящена людям, через которых воины чувствуют неразрывную связь с высшей силой. Это манифест непоколебимой веры, которая живет в сердце воина и помогает преодолевать врага в бою. Как отмечает REMEZ, автор песни: "Хочу, чтобы слушатель почувствовал веру в правду, которая на нашей стороне. И чтобы лелеял гнев к врагу".

Бэк-вокал к песне выполнен несколькими военными капелланами ВСУ.

Трек создан в коллаборации с легендарным гитаристом и лидером рок-группы Queens of the Stone Age - Джошем Хомме, который добавил к песне собственную гитарную партию.

Еще 12 октября 2025 года ко Дню военных капелланов на Аллее украинского войска был открыт новый памятный знак - "Военные капелланы". Этот знак символизирует сияющее сердце капеллана. На нем изображено сердце в щите - как символ защиты веры. Капеллан несет свет надежды, поэтому на знаке присутствуют лучи, которые отсылают нас к шеврону Службы военного капелланства. Весь дизайн подчеркивает, что капелланы работают с самой сутью воина - его сердцем и душой.

Культурные силы - платформа, которая объединяет военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, внедряет культурную дипломатию и информационное сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.

