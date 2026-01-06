Сериал 'Эмили в Париже' продлили на 6 сезон (видео)

Появился анонс ленты с главной героиней.

Популярный романтический сериал "Эмили в Париже" продлили на шестой сезон.

Ролик с анонсом новой части появился на официальных страницах Netflix в Instagram. На видео главная героиня Эмили, которую играет актриса Лили Коллинз, подходит к большому круассану и задувает свечу в виде шестерки.

"Дом, милый дом! "Эмили в Париже" вернется с 6 сезоном", - отметили создатели ленты, но не называют дату выхода.

Интересно, что новость о продолжении сериала появилась через две недели после премьеры пятого сезона.

Что известно о сериале "Эмили в Париже"

Это американский комедийно-драматический телесериал, рассказывающий о переезде молодой американки Эмили Купер в столицу Франции - Париж. Первый сезон вышел в 2020 году на Netflix и собрал немало положительных отзывов. Впоследствии ленту продолжили на второй, третий, четвертый и пятый сезоны. Кстати, "Эмили в Париже" был номинирован на "Золотой глобус" в двух категориях "Лучший сериал, комедия или мюзикл" и "Лучшая актриса в сериале" за главную роль Лили Коллинз.

Напомним, ранее звезда "Эмили в Париже" напугала фанов своим внешним видом на Неделе моды в Нью-Йорке.

