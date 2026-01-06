'Гренландская мечта' Трампа пугает НАТО, - Bloomberg

После удара США по Венесуэле европейские столицы опасаются, что следующей точкой давления может стать Гренландия. Это поставит под удар сами основы Альянса.

Обоснование президента США Дональда Трампа для силового вмешательства в Венесуэле резко усилило беспокойство в Европе относительно возможных последствий для Гренландии, Дании и всего НАТО. В европейских правительствах все серьезнее воспринимают риск того, что Вашингтон может применить ту же логику и к полуавтономной территории в составе Датского королевства, пишет Bloomberg.

Объясняя задержание лидера Венесуэлы и фактическое установление американского контроля над страной, Трамп назвал свои действия "современным возрождением доктрины Монро" XIX века - принципа, по которому США считают Западное полушарие зоной собственных стратегических интересов. Президент даже окрестил ее "доктриной Донро".

После удара по Венесуэле Трамп прямо связал эту логику с Гренландией, заявив, что контроль над островом ему "абсолютно необходим" по соображениям безопасности. Эти тезисы, отмечают европейские чиновники, уже закреплены в обновленной стратегии национальной безопасности США - и теперь подкреплены реальными действиями.

Европа ждет проблем

Для Европы и НАТО это может иметь тектонические последствия. Потенциальное давление США на Гренландию означало бы прямое противопоставление Вашингтона другим членам Альянса, который сами же американцы возглавляют и когда-то создали. Такой сценарий подорвал бы доверие к НАТО и заставил бы Европейский Союз впервые серьезно задуматься над собственной военной автономией.

"Если США решат напасть на другую страну НАТО военным путем, тогда все остановится - включая НАТО и всю систему безопасности, существующую с конца Второй мировой войны", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в эфире TV2.

Формально Гренландия находится под защитой статьи 5 НАТО, которая предусматривает коллективную оборону. Однако последние шаги Трампа заставили европейцев по-новому посмотреть на его давний интерес к острову. Эксперт Датского института международных исследований Расмус Сондергаард говорит:

"Опасения существовали и раньше, но после Венесуэлы ситуация обострилась. Трамп продемонстрировал, что готов идти очень далеко ради своих интересов".

По данным источников, правительство Дании воспринимает заявления Трампа серьезно и не считает их просто переговорной тактикой. Копенгаген избегает громких публичных заявлений, но все чаще сигнализирует о неприемлемости любого давления.

"На Гренландию оказывается неприемлемое давление. Она четко заявила, что хочет сама определять свое будущее", - подчеркнула Фредериксен.

Нестабильность станет "подарком" для Москвы

Хотя остров имеет широкую автономию, вопросы обороны и безопасности остаются за Данией. Регион приобретает стратегическое значение на фоне изменения климата, открытия новых морских путей и доступа к ресурсам. В ответ Россия и Китай уже активизировали свое присутствие в Арктике, соревнуясь с США и НАТО.

Эксперты предупреждают, что любое вмешательство США в Гренландии может дестабилизировать весь западный альянс и стать "подарком" для Москвы и Пекина. К тому же устав НАТО не дает четкого ответа, что делать, если один член Альянса применит силу против другого. Иен Лессер из Фонда Маршалла Германии отмечает:

"Даже маловероятный военный сценарий в вопросе Гренландии представлял бы реальную угрозу НАТО и трансатлантическим отношениям".

Такое развитие событий стало бы серьезным испытанием и для ЕС. В случае кризиса Дания была бы вынуждена обратиться за поддержкой к европейским партнерам, которые одновременно остаются близкими союзниками США и зависят от них в противостоянии с Россией.

Сейчас лидеры ЕС публично декларируют солидарность с Данией и Гренландией, подчеркивая действия механизмов НАТО. В Еврокомиссии пытаются уменьшить драматизм, подчеркивая, что Гренландия - союзник США, а не противник.

Впрочем, в Копенгагене не исключают ни одного сценария.

"Я не нервный человек, но и не наивный. Поэтому внимательно слежу за всеми движениями на карте", - подытожила Метте Фредериксен.

"Тонкая грань"

Амбиции Трампа в отношении Гренландии обсуждают в Европе очень живо, пишет Financial Times.

"Это тонкая грань", - сказал один высокопоставленный чиновник европейских стран. "Солидарность с Данией кристально понятна для всех".

Второй чиновник ЕС сказал: "Мы знаем, кто больше не является нашими союзниками. Просто мы все еще надеемся, что ошибаемся, и проблема исчезнет", имея в виду игнорирование Трампом НАТО.

Гренландские министры заявили, что их остров "открыт для бизнеса". Однако, по словам чиновников, американские инвесторы не медленно проявляют интерес к молодой горнодобывающей промышленности.

"Единственное, чего они еще не предложили, это то, чего они никогда не смогут предложить: чтобы Гренландия стала частью Америки", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС. Другой добавил: "Им не нужно ее аннексировать. Они могут иметь все, что захотят. Именно это делает это таким загадочным".

Планы Трампа по Гренландии

По данным Politico, Трамп может попытаться воспользоваться политически выгодным моментом в ближайшие месяцы для получения контроля над Гренландией. Это может произойти накануне промежуточных выборов в США и 250-летия американской независимости, которое будут отмечать 4 июля.

На фоне этих новостей заместитель главы администрации президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна принадлежать США, не исключив при этом непосредственно вариант военного захвата острова.

