'Гренландская мечта' Трампа пугает НАТО, - Bloomberg

Обоснование президента США Дональда Трампа для силового вмешательства в Венесуэле резко усилило беспокойство в Европе относительно возможных последствий для Гренландии, Дании и всего НАТО. В европейских правительствах все серьезнее воспринимают риск того, что Вашингтон может применить ту же логику и к полуавтономной территории в составе Датского королевства, пишет Bloomberg.
Объясняя задержание лидера Венесуэлы и фактическое установление американского контроля над страной, Трамп назвал свои действия "современным возрождением доктрины Монро" XIX века - принципа, по которому США считают Западное полушарие зоной собственных стратегических интересов. Президент даже окрестил ее "доктриной Донро".
После удара по Венесуэле Трамп прямо связал эту логику с Гренландией, заявив, что контроль над островом ему "абсолютно необходим" по соображениям безопасности. Эти тезисы, отмечают европейские чиновники, уже закреплены в обновленной стратегии национальной безопасности США - и теперь подкреплены реальными действиями.
Европа ждет проблем
Для Европы и НАТО это может иметь тектонические последствия. Потенциальное давление США на Гренландию означало бы прямое противопоставление Вашингтона другим членам Альянса, который сами же американцы возглавляют и когда-то создали. Такой сценарий подорвал бы доверие к НАТО и заставил бы Европейский Союз впервые серьезно задуматься над собственной военной автономией.
"Если США решат напасть на другую страну НАТО военным путем, тогда все остановится - включая НАТО и всю систему безопасности, существующую с конца Второй мировой войны", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в эфире TV2.
Формально Гренландия находится под защитой статьи 5 НАТО, которая предусматривает коллективную оборону. Однако последние шаги Трампа заставили европейцев по-новому посмотреть на его давний интерес к острову. Эксперт Датского института международных исследований Расмус Сондергаард говорит:
"Опасения существовали и раньше, но после Венесуэлы ситуация обострилась. Трамп продемонстрировал, что готов идти очень далеко ради своих интересов".
По данным источников, правительство Дании воспринимает заявления Трампа серьезно и не считает их просто переговорной тактикой. Копенгаген избегает громких публичных заявлений, но все чаще сигнализирует о неприемлемости любого давления.
"На Гренландию оказывается неприемлемое давление. Она четко заявила, что хочет сама определять свое будущее", - подчеркнула Фредериксен.
Нестабильность станет "подарком" для Москвы
Хотя остров имеет широкую автономию, вопросы обороны и безопасности остаются за Данией. Регион приобретает стратегическое значение на фоне изменения климата, открытия новых морских путей и доступа к ресурсам. В ответ Россия и Китай уже активизировали свое присутствие в Арктике, соревнуясь с США и НАТО.
Эксперты предупреждают, что любое вмешательство США в Гренландии может дестабилизировать весь западный альянс и стать "подарком" для Москвы и Пекина. К тому же устав НАТО не дает четкого ответа, что делать, если один член Альянса применит силу против другого. Иен Лессер из Фонда Маршалла Германии отмечает:
"Даже маловероятный военный сценарий в вопросе Гренландии представлял бы реальную угрозу НАТО и трансатлантическим отношениям".
Такое развитие событий стало бы серьезным испытанием и для ЕС. В случае кризиса Дания была бы вынуждена обратиться за поддержкой к европейским партнерам, которые одновременно остаются близкими союзниками США и зависят от них в противостоянии с Россией.
Сейчас лидеры ЕС публично декларируют солидарность с Данией и Гренландией, подчеркивая действия механизмов НАТО. В Еврокомиссии пытаются уменьшить драматизм, подчеркивая, что Гренландия - союзник США, а не противник.
Впрочем, в Копенгагене не исключают ни одного сценария.
"Я не нервный человек, но и не наивный. Поэтому внимательно слежу за всеми движениями на карте", - подытожила Метте Фредериксен.
"Тонкая грань"
Амбиции Трампа в отношении Гренландии обсуждают в Европе очень живо, пишет Financial Times.
"Это тонкая грань", - сказал один высокопоставленный чиновник европейских стран. "Солидарность с Данией кристально понятна для всех".
Второй чиновник ЕС сказал: "Мы знаем, кто больше не является нашими союзниками. Просто мы все еще надеемся, что ошибаемся, и проблема исчезнет", имея в виду игнорирование Трампом НАТО.
Гренландские министры заявили, что их остров "открыт для бизнеса". Однако, по словам чиновников, американские инвесторы не медленно проявляют интерес к молодой горнодобывающей промышленности.
"Единственное, чего они еще не предложили, это то, чего они никогда не смогут предложить: чтобы Гренландия стала частью Америки", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС. Другой добавил: "Им не нужно ее аннексировать. Они могут иметь все, что захотят. Именно это делает это таким загадочным".
Планы Трампа по Гренландии
По данным Politico, Трамп может попытаться воспользоваться политически выгодным моментом в ближайшие месяцы для получения контроля над Гренландией. Это может произойти накануне промежуточных выборов в США и 250-летия американской независимости, которое будут отмечать 4 июля.
На фоне этих новостей заместитель главы администрации президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна принадлежать США, не исключив при этом непосредственно вариант военного захвата острова.