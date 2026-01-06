Кадыров назначил своего 20-летнего сына вице-премьером Чечни

По данным СМИ, с властными структурами Чечни и за ее пределами связаны около 100 родственников Кадырова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики и сохранил за ним должность министра спорта. О назначениях руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале, назвав их "незначительными кадровыми изменениями".

Кроме Ахмата Кадырова, повышение получил и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По словам Рамзана Кадырова, кадровые решения приняты по представлению главы правительства Чечни Магомеда Даудова.

"Друзья, 2026 год, мы начали с небольших кадровых изменений в структуре Правительства ЧР... Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев имеют значительный управленческий опыт, глубокое понимание специфики курируемых направлений и зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители", - заявил Кадыров.

Как отмечает Радио Свобода, при этом Кадыров не комментирует, связано ли назначение его сына с сообщениями о собственном состоянии здоровья. В конце года ряд СМИ писали о возможной госпитализации главы Чечни в Москве, однако официального подтверждения этой информации не было.

Речь идет о том, что родственники Рамзана Кадырова уже длительное время занимают ключевые должности в органах власти республики. В частности, его дочь Хадижат в 24 года назначили первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни, а упомянутый Ахмат Кадыров начал карьеру во власти еще в 18 лет, когда стал заместителем министра спорта и министром по делам молодежи. Также он занял пост президента футбольного клуба "Ахмат".

Другой сын Кадырова, Адам, в 16 лет возглавил отдел обеспечения безопасности отца, стал куратором батальона имени шейха Мансура, а впоследствии - куратором так называемого Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

Всего, по данным российского издания "Проект", с властными структурами в Чечне и за ее пределами связаны около 100 членов семьи Кадырова - это самый высокий показатель среди российских чиновников. На втором месте, по этим же данным, находится президент РФ Владимир Путин, чьи родственники занимают более 20 руководящих должностей.

Напомним, американский Институт изучения войны считает: если Рамзан Кадыров прекратит руководить Чечней, это может создать непредсказуемые вызовы безопасности в регионе и угрожать стабильности всего кремлевского режима. В частности, аналитики обратили внимание на заявления Кадырова, в которых он выразил желание уйти в отставку.

Аналитики говорят, что Кадыров - стабилизирующий фактор в Чечне и вообще на Северном Кавказе в течение всего своего правления, особенно в 2000-х годах.

