Полякова призналась, что в начале войны ей предлагали искать новую работу

Артистка восприняла этот совет как предательство.

Известная украинская певица Оля Полякова вспомнила, как в начале полномасштабной войны ей предлагали сменить профессию.

В интервью изданию The Times артистка призналась, что ее менеджер серьезно советовал искать другую работу

"Мы разговаривали по телефону, и он сказал: "Ты хорошо готовишь". Я положила трубку и не разговаривала с ним два месяца. Это было похоже на измену", - рассказала Полякова.

Звезда добавила, что она уехала за границу вместе с дочками и долгое время ее телефон молчал. О том времени она вспоминает так:

"Я потеряла работу, потому что могла делать только это. У меня не было плана Б. Мой телефон молчал - никто мне не звонил и не предлагал меня для благотворительных концертов".

Однако исполнительница все же решила вернуться в Украину и продолжить развивать свою карьеру на родине.

"Я покинула семью и вернулась в Украину, потому что поняла, что в самые тяжелые времена людям нужны герои", - добавила Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова кардинально сменила образ, поразив поклонников перевоплощением. Ее новая прическа вызвала настоящий ажиотаж среди фанатов.

