В Киеве ударит мороз до -17° (график)

Серьезное похолодание ожидается в столице уже на этой неделе.

В Киев идет серьезное похолодание, уже через несколько дней температура в столице будет падать до -12°...-17°, а в Киевской области будет еще холоднее. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В целом в ближайшие дни, 6-10 января, на Киевщине и в столице ожидается зимняя, однако переменчивая погода.

Сегодня утром снежит, а днем снег будет переходить в мокрый снег с дождем и температура будет повышаться до оттепели. Местами будет наблюдаться туман, гололед, на дорогах гололедица.

7 января ожидается небольшой мокрый снег при температуре в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

8 января пройдет умеренный мокрый снег, температура ночью и днем 0°...-5° мороза.

9 января ожидается снег и усиление мороза ночью и днем до -6°...-11°.

10 января будет холодная без осадков погода. Ночью температура в Киеве упадет до -12°...-17°, а по области местами до -20°. Днем термометры покажут -10°...-15°.

В конце недели температура снизится не только в Киеве, но по всей Украине. В Укргидрометцентре рассказали Погода УНИАН, что в выходные температура в ночные часы по северной части Украины местами могут снижаться по крайней мере до -20°.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что похолодание продлится несколько дней и с 14 января уже должно потеплеть.

