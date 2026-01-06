Христя Фриланд покидает канадский парламент ради работы в Украине

В Украине она приняла предложение стать экономическим советником президента Украины.

спецпредставитель Канады по вопросам восстановления Украины Христя Фриланд сообщила на своей странице в Х, что покидает канадский парламент ради работы в Украине.

"Украина стоит на передовой сегодняшней глобальной борьбы за демократию, и я приветствую эту возможность приобщиться на неоплачиваемой основе как экономический советник президента Зеленского", - сказано в заметке.

Так, она отметила, что покидает пост специального представителя премьер-министра по вопросам восстановления Украины. Также в ближайшие недели она оставит свое место в парламенте.

Христя Фриланд - что о ней известно

Как сообщал УНИАН, 6 декабря президент Владимир Зеленский назначил Христю Фриланд внештатным советником по вопросам экономического развития.

"Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций", - сообщил Зеленский в Telegram.

Фриланд до недавнего времени занимала должность министра транспорта и внутренней торговли Канады, а затем стала специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины.

Кроме того, она в разные периоды занимала должности министра иностранных дел, министра финансов и заместителя премьер-министра Канады в правительстве Джастина Трюдо.

Как известно, Христя Фриланд - дочь адвокатов Дональда Фриланда и украинки по происхождению Галины Хомяк. Фриланд была журналистом и начинала карьеру в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist. Впоследствии она заняла должность управляющего директора Financial Times в США. В марте 2010 года перешла на должность редактора в Thomson Reuters, а в апреле 2011-го стала редактором Thomson Reuters Digital.

Также она свободно владеет украинским языком.

