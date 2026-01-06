На войне погиб постановщик известных украинских телешоу

Юрий Мигашко присоединился к ВСУ в 2022 году.

Украинский постановщик известных телешоу "Зважені та щасливі" и "МастерШеф" Юрий Мигашко погиб на фронте.

Трагическую весть сообщила компания Starlight Media на своей странице в Facebook.

"Юрий работал в команде около 10 лет: был постановщиком на Новом канале и СТБ, декоратором-постановщиком "Зважених та щасливих" и "МастерШеф" в Starlight Production. В марте 2022 года Юрий Мигашко присоединился к Силам Обороны, чтобы защитить нашу страну от врага. Несколько дней назад он погиб в боях на Сумском направлении. Наше сердце, мысли и поддержка сейчас с семьей и близкими защитника. Вечная память и вечная слава воину и нашему коллеге Юрию", - написали представители Starlight Media.

Кто из известных украинцев погиб на войне

В 2025 году на фронте, защищая Украину, погиб актер Юрий Фелипенко. Также стало известно о смерти телеведущего и шоумена Максима Нелипу. Он ушел добровольцем на службу еще в 2022 году. Ушел добровольцем и украинский актер Днепропетровского академического молодежного театра Максим Ковтун. Однако враг забрал его жизнь.

