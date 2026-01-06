Россия предлагала США Венесуэлу в обмен на 'свободные руки' в Украине - The New York Times

Часть российских чиновников и комментаторов довольны действиями США в Венесуэле.

Россия еще 7 лет назад показывала готовность позволить США действовать в Венесуэле по своему усмотрению в обмен на то, чтобы Вашингтон предоставил Кремлю полную свободу действий в Украине.

Как пишет The New York Times, об этом свидетельствуют показания в Конгрессе США Фионы Гилл - бывшей советницы по вопросам России и Европы в Совете нацбезопасности во время первой администрации Дональда Трампа.

"Воспоминания об этом неформальном предложении снова всплыли на фоне неоднозначной реакции Москвы на вмешательство США в венесуэльские дела и обострение напряженности между Вашингтоном и Каракасом", - говорится в статье.

Видео дня

По словам Гилл, Кремль через СМИ и своих "комментаторов" активно продвигал идею своеобразного "обмена сферами влияния".

"Россияне очень четко давали понять, что хотят заключить какой-то странный бартер между Венесуэлой и Украиной", - заявила она во время слушаний в Конгрессе в октябре 2019 года. То есть, более чем за два года до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Суть предложения, по ее словам, сводилась к тому, что если США настаивают на праве контролировать свой регион влияния, то должны согласиться с аналогичным правом России в отношении Украины.

"Вы хотите, чтобы мы убрались с вашего двора, - так они это формулировали. - Но ведь и вы находитесь в нашем дворе в Украине", - пересказала позицию Кремля Хилл.

Она отметила, что лично ездила в Москву, чтобы отвергнуть эту идею.

"Предложение появилось на фоне резкого обострения отношений между США и Венесуэлой, когда Россия перебросила в страну около 100 военных и новые вооружения для поддержки режима президента Николаса Мадуро. Падение Мадуро стало очередным ударом по режимам, которые поддерживает Москва. Ранее, чуть больше года назад, был свергнут и президент Сирии Башар Асад", - констатирует The New York Times.

Официально МИД России осудил действия США в Венесуэле как нарушение международного права. В то же время главным приоритетом Кремля остается война против Украины, где администрация президента США Дональда Трампа пытается продвинуть переговоры о мире.

Москва пытается балансировать: не делать существенных уступок по Украине, но и не портить отношения с Белым домом.

Авторы публикации обращают внимание: в то же время часть российских чиновников и комментаторов выразила удовлетворение тем, что США, по их мнению, отходят от принципов международного права в пользу подхода "сила решает все". То есть, мировоззрения, характерного для имперской эпохи, к которой, как отмечают обозреватели, благосклонно относятся и Дональд Трамп, и Владимир Путин.

"Закон сильнейшего явно сильнее обычной справедливости", - написал в соцсетях Дмитрий Медведев, бывший президент РФ, ныне известный воинственной риторикой. В интервью агентству ТАСС он также заявил, что теперь у Вашингтона "нет даже формальных оснований упрекать нашу страну".

Ситуация в Венесуэле

Напомним, обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман написал, что свержение лидера Венесуэлы силами США только доказывает то, что мировой порядок, выстроенный вокруг сфер влияния великих держав, - является рецептом нестабильности и конфликтов. А успех операции в Венесуэле может подтолкнуть американского лидера Дональда Трампа к новым военным операциям в Южной Америке. Также Рахман вспомнил, что в 2019 году тогдашняя заместитель помощника президента США при первой администрации Трампа Фиона Гилл заявила Конгрессу: правительство РФ "настойчиво сигнализировало о желании заключить какое-то странное обменное соглашение между Венесуэлой и Украиной".

Вас также могут заинтересовать новости: