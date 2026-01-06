Валюта начала дорожать: какой курс доллара и евро в Украине 6 января

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,15 грн, а евро - 49,35 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 6 января, вырос на 10 копеек и составляет 42,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,15 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 50,00 гривень за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,35 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,42 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 50,01 грн/евро, а курс продажи - 49,80 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 6 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,42 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 25 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине

Относительно евро гривня, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,51 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

Доллар начал первую полноценную торговую неделю 2026 года с подъема до многонедельных максимумов относительно ряда валют после слабого декабря 2025 года. Трейдеры внимательно следили за событиями в Венесуэле после рейда США и захвата президента Николаса Мадуро. И на фоне напряженной геополитической ситуации доллар несколько укрепился, однако аналитики предостерегают: пока рано говорить об устойчивом ралли.

