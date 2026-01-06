Все кончено: сенатор Грэм назвал страну, которую постигнет судьба Венесуэлы уже вскоре

По мнению сенатора, режим Кубы не сможет выжить после падения венесуэльского президента Мадуро.

После захвата Вашингтоном президента Венесуэлы Николаса Мадуро, коммунистический режим Кубы может быть на грани краха.

Об этом заявил влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает The Hill. "Коммунистическая диктатура на Кубе не имеет шансов выжить после свержения Мадуро. Все кончено, это лишь вопрос времени", - заявил Грэм.

Журналисты напоминают также слова Трампа, который заявил, что режим Кубы "готов к падению". Поскольку Куба - близкий союзник Венесуэлы и сильно зависит от импорта нефти из этой страны.

О ситуации на Кубе издание написало так: страна более 60 лет находится под властью коммунистической диктатуры. А данные Human Rights Watch свидетельствуют, что по состоянию на 2024 год правительство Кубы "продолжает подавлять и наказывать все формы инакомыслия и публичной критики" на фоне острого экономического кризиса.

Госсекретарь США Марко Рубио, чьи родители покинули Кубу и переехали в США также заявил, что кубинский режим должен "быть обеспокоен" после задержания Мадуро. Он отметил, что ситуация на Кубе очень похожа на Венесуэлу и что Вашингтон хочет помочь кубинцам и людям, которые вынужденно покинули эту страну.

Между тем кубинское правительство осудило операцию по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес, назвав это "преступным актом". Мигель Диас-Канель, председатель государственного совета Кубы, потребовал их освобождения и призвал международное сообщество "не допустить, чтобы агрессия такого характера и тяжести против государства-члена ООН осталась безнаказанной".

Планы США после операции в Венесуэле: что известно

Ранее издание AP отмечало, что на фоне операции в Венесуэле Трамп активизировал свои угрозы в сторону Гренландии, Кубы и Колумбии. Журналисты отмечают, что слова американского президента и госсекретаря Рубио подчеркивают, что США серьезно настроены увеличить влияние в Западном полушарии.

Между тем FT отмечало последствия операции США в Венесуэле. Журналисты отмечают, что несмотря на молниеносность операции, власти Соединенных штатов повторили свою ошибку. Ведь Трамп мало беспокоится о том, что будет дальше. По мнению издания, Америка и мир пожалеют о проявлении безрассудства Трампа.

