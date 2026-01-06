Все кончено: сенатор Грэм назвал страну, которую постигнет судьба Венесуэлы уже вскоре

После захвата Вашингтоном президента Венесуэлы Николаса Мадуро, коммунистический режим Кубы может быть на грани краха.
Об этом заявил влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает The Hill. "Коммунистическая диктатура на Кубе не имеет шансов выжить после свержения Мадуро. Все кончено, это лишь вопрос времени", - заявил Грэм.
Журналисты напоминают также слова Трампа, который заявил, что режим Кубы "готов к падению". Поскольку Куба - близкий союзник Венесуэлы и сильно зависит от импорта нефти из этой страны.
О ситуации на Кубе издание написало так: страна более 60 лет находится под властью коммунистической диктатуры. А данные Human Rights Watch свидетельствуют, что по состоянию на 2024 год правительство Кубы "продолжает подавлять и наказывать все формы инакомыслия и публичной критики" на фоне острого экономического кризиса.
Госсекретарь США Марко Рубио, чьи родители покинули Кубу и переехали в США также заявил, что кубинский режим должен "быть обеспокоен" после задержания Мадуро. Он отметил, что ситуация на Кубе очень похожа на Венесуэлу и что Вашингтон хочет помочь кубинцам и людям, которые вынужденно покинули эту страну.
Между тем кубинское правительство осудило операцию по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес, назвав это "преступным актом". Мигель Диас-Канель, председатель государственного совета Кубы, потребовал их освобождения и призвал международное сообщество "не допустить, чтобы агрессия такого характера и тяжести против государства-члена ООН осталась безнаказанной".
Планы США после операции в Венесуэле: что известно
Ранее издание AP отмечало, что на фоне операции в Венесуэле Трамп активизировал свои угрозы в сторону Гренландии, Кубы и Колумбии. Журналисты отмечают, что слова американского президента и госсекретаря Рубио подчеркивают, что США серьезно настроены увеличить влияние в Западном полушарии.
Между тем FT отмечало последствия операции США в Венесуэле. Журналисты отмечают, что несмотря на молниеносность операции, власти Соединенных штатов повторили свою ошибку. Ведь Трамп мало беспокоится о том, что будет дальше. По мнению издания, Америка и мир пожалеют о проявлении безрассудства Трампа.