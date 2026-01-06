В Украине появится новый цифровой банк

В рамках сделки примерно 13 000 клиентов-физлиц "РВС Банка" перейдут в новый банк.

Эстонская банковская группа Iute Group планирует открыть в Украине новый цифровой банк вместо обанкротившегося "РВС Банка", сообщила пресс-служба финансового компании.

Отмечается, что Iute Group намерена приобрести банковскую лицензию, принадлежащую переходному банку, и перевести часть надежных активов и депозитов физических лиц на сумму около 4 миллиона евро из RWS Bank в новый банк Iute Group в Украине.

Ожидается, что в рамках сделки примерно 13 000 клиентов-физлиц "РВС Банка" перейдут в новый банк вместе с их счетами и депозитами.

Банк возглавит Артур Муравицкий, который ранее занимал должность заместителя генерального директора и члена правления "Таскомбанка", а до этого - руководящие должности в "Укрпочте", "Финанс Банке" и "ВТБ Банке" в Украине. Банк будет работать под брендом IuteBank.

В декабре 2025 года Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщил о создании переходного банка "ЮТЕ Банк", которому была передана часть активов и обязательств перед вкладчиками - физическими лицами обанкротившегося "РВС Банка". Вновь созданное учреждение получило банковскую лицензию о праве на осуществление банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины. 31 декабря переходный банк уже начал обслуживание вкладчиков "РВС Банка".

"Вкладчики "РВС Банка", у которых срок действия депозитных договоров истек до 4 ноября 2025 года и которые имели в банке текущие счета, могут остаться клиентами "Переходного банка "ЮТЕ Банк" или получить свои средства", - сообщили в фонде.

4 ноября 2025 года Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО "РВС БАНК" к категории неплатежеспособных. 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел в нем временную администрацию.

"РВС Банк" был в перечне банка, которых в октябре Нацбанк оштрафовал за нарушение финансового мониторинга. Штраф за неприменение риск-ориентированного подхода составил 3,8 млн грн.

