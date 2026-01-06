Штрафные баллы для водителей: в МВД объяснили, когда их могут ввести

Отмечают, пока этот вопрос находится на рассмотрении.

Вопрос о возможном введении системы штрафных баллов для водителей находится на рассмотрении, но на сегодня решения нет. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"В сети распространена информация, что с 2026 года заработала система штрафных баллов для водителей. Это не соответствует действительности", - отмечается в информации.

При этом отмечается, что есть ряд законопроектов, которые призваны урегулировать этот вопрос и в будущем ввести штрафные баллы по примеру передового опыта зарубежных стран.

"Однако, пока этот вопрос находится на рассмотрении, и штрафные баллы не введены!", - отмечают в МВД Украины.

Штрафные баллы для водителей - что известно

Как сообщал УНИАН, в апреле 2020 года Верховная Рада Украины изъяла из Кодекса Украины об административных правонарушениях норму о штрафных баллах за зафиксированные в автоматическом режиме правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Применение штрафных баллов предшествовало применению административного взыскания в виде штрафа.

При этом опыт развитых стран свидетельствует о других подходах к применению штрафных баллов, которые рассматриваются как дополнительный стимул для осознания нарушителем серьезности последствий в случае систематического несоблюдения правил дорожного движения, в том числе путем лишения права управления транспортным средством. Применение более строгого вида ответственности происходит после набора водителем определенного количества штрафных баллов, а не снятия, как предусмотрено законодательством Украины.

В октябре 2025 года в парламенте был зарегистрирован законопроект 14133, которым предлагается вернуть в Украине штрафные баллы для водителей за нарушение Правил дорожного движения. им предусмотрено, что в зависимости от тяжести правонарушения ПДД водители могут получать от 1 до 5 баллов. Если за год набирается 15 баллов, то действия водительского удостоверения будет приостановлено. Чтобы вернуть права, нужно будет повторно пройти обучение и сдать экзамен.

