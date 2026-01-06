В моду возвращаются джинсы из 70-х: названы главные тренды денима 2026-го (фото)

Джинсовая мода стремительно развивается.

Профессиональные стилисты дали свои прогнозы относительно того, какие джинсовые тренды будут в 2026 году на пике популярности, пишет журнал Real Simple.

Модные джинсы 2026 - самые модные модели

Если говорить о неизменных элементах гардероба, на которые всегда можно положиться, джинсы занимают одно из первых мест. Однако джинсовая мода стремительно развивается вместе с остальными направлениями, и 2026 год не станет исключением. Уже сейчас заметно, что в моде будут сочетаться свежие тренды и проверенные временем классические модели - например, прямые штанины и свободный крой, которые продолжают оставаться актуальными.

Вот какие модели выделили стилисты:

Джинсы свободного кроя. Широкие силуэты остаются одним из главных трендов 2026 года. Стилист Констанс Ричардсон отметила, что такие джинсы чаще всего имеют среднюю или высокую посадку и создают непринужденный, скульптурный образ. По её словам, этот тренд отражает уход от эпохи узких джинсов, а на подиумах и в уличной моде такие модели остаются популярными уже несколько сезонов, что говорит о долговечности тренда. Ричардсон добавила, что объёмные джинсы лучше сочетать с облегающими или заправленными топами, короткими куртками, а обувь на платформе или каблуке помогает сбалансировать силуэт и визуально удлиняет ноги.

Джинсы с широкими подворотами. Персональный стилист Никки Венус рассказала, что джинсы с подворотами возвращаются в моду, вызывая лёгкую ностальгию по 90-м и нотки энергии 2000-х. По её словам, первые признаки этого тренда были замечены на показах осенней коллекции 2025 года, а сейчас он активно проникает в весенние и курортные коллекции 2026 года. Венус отметила, что привлекательность тренда заключается в сочетании индивидуальности, универсальности и лёгкого улучшения стиля: подвороты позволяют варьировать длину и форму джинсов, мгновенно превращая обычный образ в стильный без лишних усилий.

Джинсы с украшениями. Возрождается интерес к деталям: стразы, вышивка, заклепки снова становятся популярными. Стилист Джессика Сокель отметила, что этот тренд отражает момент максимализма в джинсовой ткани, что создаёт контраст с более строгими и минималистичными вещами сезона. По её словам, такие джинсы объединяют повседневную классику с эффектом "готовности к вечеринке", и клиенты с удовольствием используют этот тренд даже в холодные зимние месяцы. Она добавила, что после долгого периода нейтральных цветов и спокойного стиля люди снова стремятся к вещам, которые приносят радость, и такие джинсы отлично подходят как для прогулки в кафе, так и для вечеринок.

Минимальная потертость. Рваные и сильно потертые джинсы постепенно теряют популярность. Ричардсон отметила, что современная мода склоняется к минимальной потертости в средних и темных оттенках, придавая джинсам более утончённый и продуманный вид. Она подчеркнула, что такой сдвиг отражает тенденцию к элегантному повседневному стилю: чистые джинсы выглядят свежо и подходят как для обычных дней, так и для более деловых ситуаций. Ричардсон добавила, что стоит выбирать модели с минимальным количеством карманов и без видимых разрывов, а цвета – тёмно-индиго или насыщенный средне-коричневый, что позволит джинсам оставаться актуальными в течение года.

Классические джинсы. Сокель отметила, что деним всё больше заимствует элементы классического пошива – например, джинсы в стиле брюк с четкими складками, структурированными поясами и чистыми линиями. По её словам, такие модели соответствуют более широким силуэтам середины века, о которых говорят модные эксперты, и гармонируют с трендом, который они называют "Retro Supreme". Она добавила, что такие джинсы можно сочетать с рубашками из поплина или строгими блейзерами, создавая элегантный, но при этом удобный образ; лоферы и полосатые футболки дополняют повседневные сочетания, не теряя изящества.

Многоцветные джинсы. Персональный стилист Марлен Анзальдуа рассказала о тренде "джинсы ручной работы" – моделях с сочетанием разных оттенков, лоскутного шитья, видимых швов и переработанных тканей. Она отметила, что такие джинсы выглядят уникально и словно сделаны вручную, позволяя создавать акцентные образы, при этом остальная одежда должна оставаться нейтральной, чтобы джинсы сияли на фоне остальных элементов.

Джинсы-клеш. Ричардсон отметила, что клеш и слегка расклешенные модели продолжают возвращаться в моду. По её словам, тренд вдохновлён стилем Y2K, но выглядит более утончённо: расклешение мягкое, что облегчает стилизацию. Она добавила, что такие джинсы подойдут тем, кто ищет современную альтернативу широким джинсам, но хочет сохранить лёгкость и актуальность образа.

Необработанный деним. Анзальдуа рассказала, что необработанный деним будет особенно популярен в 2026 году. Он представляет собой нестиранный материал глубокого цвета, который сохраняет четкость формы и придаёт элегантность даже самым простым силуэтам джинсов. Она отметила, что в новом сезоне всё чаще будут отдавать предпочтение чистым, структурированным линиям, а естественная адаптация ткани к фигуре создаёт эффект персонализации и изысканности.

