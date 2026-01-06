Спецпредставитель Путина поглумился над ЕС на фоне претензий Трампа на Гренландию

Он намекнул, что следующей на очереди может быть Канада.

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по переговорам относительно войны с Украиной Кирилл Дмитриев посмеялся над Европейским Союзом в контексте претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию.

"Гренландия, похоже, решила - ЕС будет продолжать делать то, что вассалы умеют лучше всего: "мониторинг ситуации" и демонстрацию двойных стандартов", - сказано в заметке Дмитриева в X.

Он также намекнул, что Гренландией Трамп не ограничится.

"Дальше Канада?", - написал Дмитриев.

Планы США на Гренландию

В Дании сейчас обеспокоены настойчивым стремлением Трампа установить контроль над Гренландией после рейда США в Венесуэле, когда был задержан Николас Мадуро.

Сам Трамп утверждает, что контроль над Гренландией якобы необходим для национальной безопасности США. А на днях он даже озвучил "сроки для решения этой ситуации":

"Мы будем беспокоиться о Гренландии примерно через два месяца. Поговорим о Гренландии через 20 дней", - сказал он.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что к угрозам президента США в отношении Гренландии следует относиться серьезно. Она также предсказывает крах НАТО в случае нападения США на Гренландию.

"Если США решат военным путем напасть на другую страну НАТО, то это станет концом, в том числе НАТО и, соответственно, безопасности, которая была установлена после окончания Второй мировой войны", - подчеркнула политик.

В то же время премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал соотечественников не паниковать, а риторику Трампа назвал "неуважительной".

