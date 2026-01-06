США работают над сделкой по Гренландии: The Economist раскрыли детали предложения

В частности предлагается заключить Договор о свободной ассоциации.

Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа работает над сделкой по Гренландии, которую потенциально могут предложить властям острова. Об этом пишет The Economist.

Журналисты отмечают, что Белый Дом рассматривает возможность заключить Договор о свободной ассоциации. По мнению американцев, такой формат поможет улучшить уровень жизни жителей Гренландии.

Подобные договоры США уже заключили с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Вашингтон предоставляет им финансовую помощь, а те взамен делегируют США вопросы обороны, сохраняя внутреннюю автономию.

Издание отмечает, что стратегия США имеет две цели - усилить разногласия, которые есть между Данией и Гренландией. А также попытаться наладить прямые договоренности с властями Гренландии, минуя Копенгаген.

Отмечается, что на территории Гренландии уже функционирует американская военная база. А имеющиеся соглашения с Данией не устанавливают ограничений на численность войск США. Впрочем, для существенного увеличения военного контингента, США скорее всего нужно согласие датской стороны.

По мнению журналистов, хотя заявления США и вызвали беспокойство среди европейских лидеров, однако сценарий прямого присоединения острова является малореалистичным.

Заявления США относительно Гренландии

Ранее журналисты AP отмечали, операция США в Венесуэле усилила беспокойство Дании. Поскольку Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о своих желаниях относительно Гренландии. Издание напоминает, что остров является богатым на полезные ископаемые.

Отметим, что после операции в Венесуэле сам Трамп заявил, что Гренландия может стать следующей целью для военных операций США за рубежом. Он аргументировал это тем, что остров окружен российскими и китайскими кораблями.

