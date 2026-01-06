В Украине заработал единый билет для всех видов транспорта: что изменилось для пассажиров

Это должно поспособствовать большей прозрачности пассажирских перевозок.

С 1 января 2026 года в Украине вступила в силу единая форма билета для всех видов общественного транспорта. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

"Единая форма билета - это базовый, но очень важный шаг к прозрачной и понятной системе пассажирских перевозок. Пассажир должен четко понимать, за что он платит, кто предоставляет услугу и каковы его права", - отметили в ведомстве.

Приказом Минразвития № 1066 устанавливается единая форма билета для всех видов транспорта, который распространяется на:

городские и пригородные автобусные маршруты;

междугородние и международные автобусные маршруты;

трамваи и троллейбусы;

метрополитен.

Новые требования касаются как бумажных, так и электронных билетов, оформленных с помощью автоматизированных систем учета проезда.

Что должно быть в билете

Отныне на всех билетах должны содержаться, в частности:

информация о стоимости проезда (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор - при наличии);

регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный идентификатор для электронных билетов);

дата и время отправления/прибытия или срок действия билета;

данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНУКПН, адрес, контакты);

информация о страховом договоре и страховщике;

при необходимости - QR-код на лицевой стороне билета.

Подтверждение электронного билета

Отныне электронные билеты должны оформляться как полноценные цифровые документы со всеми обязательными реквизитами - так же, как и бумажные билеты.

После оплаты пассажиры могут получить подтверждение поездки удобным способом: на экране смартфона, в виде QR-кода, с помощью электронной почты или мобильного приложения, а также в личном электронном кабинете.

"Таким образом, электронный билет становится понятным и законным подтверждением поездки, а не только фактом списания средств", - говорят в Министерстве развития общин и территорий.

Особенности билетов

Если речь идет о междугородних автобусных маршрутах, то в билете должна содержаться полная информация о рейсе, в частности:

место и время пересадок;

продолжительность ожидания между рейсами.

В случае с международными перевозками было установлено требование по персонализации билета - с указанием имени и фамилии пассажиров в соответствии с паспортом, запретом передачи билета другому лицу и данными о пересадках.

Для пригородных маршрутов предусмотрели оформление багажной квитанции в случае перевозки багажа.

Требования для городского электротранспорта

Впервые на нормативном уровне утвердили требования к билетам для метрополитена, трамваев и троллейбусов.

Электронный билет можно получить с помощью QR-кода, мобильного приложения, электронной почты или личного кабинета пассажира. Данные по страхованию можно размещать как на лицевой, так и на обратной стороне билета.

