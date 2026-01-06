Синоптик сообщила, надолго ли в Украине задержатся сильные морозы

Похолодание ожидается уже в конце текущей недели.

В Украине уже на этой неделе ожидается значительное похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, по ее данным, в Украине ожидается снег, мокрый снег и порывистый ветер.

Ночью на 7 января начнет подмерзать снова и поэтому особенно опасной может быть гололедица. "Очень, очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам!" - посоветовала эксперт по погоде.

А уже перед выходными температура в Украине начнет существенно снижаться.

"Важное предупреждение! По ориентировочным прогнозам, которые еще потребуют уточнения, с 9-10 января в Украине предполагается существенное похолодание", - сообщила Наталья Диденко.

По ее данным, сильные морозы продлятся недолго. "На старого Василия (14 января - УНИАН) морозы отступят", - сообщила синоптик.

В Украину идет похолодание - что говорят в Укргидрометцентре

В выходные в Украине возможно существенное похолодание. По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в ночные часы на севере температура местами может снижаться до -20°.

До конца недели погода будет оставаться неустойчивой: на юге и юго-востоке будет преобладать более теплая, дождливая погода с плюсовыми температурами, на западе и севере - холоднее, со снегом. В центральных регионах ожидается чередование дождя и мокрого снега, температурные колебания и опасные явления в виде гололеда и гололедицы. Похолодание прогнозируют на 10-11 января, но данные еще будут уточняться.

