Командир уверяет, что "ничего критического" не произошло.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что его подразделения все еще находятся на российско-украинской границе.

Так он ответил на обвинения в том, что кадыровские батальоны бросили свои позиции сразу после начала прорыва. "Все наши подразделения, которые находились на границе, до сих пор находятся на своих позициях", - уверяет он в видеообращении.

По словам Алаудинова, прорыв границы произошел далеко от их опорных пунктов, а уже потом "противник напрямую подскочил техникой" и разбил пункты пропуска. Командир "Ахмата" признал, что Россия больше не контролирует несколько населенных пунктов. При этом он уверяет, что "ничего критического и трагического не произошло".

"Противник максимально пытается продвигаться. Наращивает все свои силы, которые он освободил от беларуской границы и все бросил сюда", - добавил он.

Бои в Курской области

Ранее российский проект ВЧК-ОГПУ сообщил, что границу охраняли срочники и бойцы "Ахмата". По их данным, последние разбежались после первых же ударов, пропустив войска на территорию России. Только в одном районе пострадали не менее 15 "кадыровцев".

В тот же день Алаудинов заявил, что "Ахмат" не может "находиться на участке в 400 км границы" Российской Федерации.

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