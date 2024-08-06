ВСУ расширяют прорыв в Курской области, 'кадыровцы' сбежали с позиций, - СМИ

Курская область под интенсивным обстрелом, говорят источники.

Украинские войска приблизились к городу Суджа Курской области РФ. В районе продолжаются интенсивные бои.

Как сообщает российский проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на собственные источники, украинская армия уже на подступах к Судже. Позиции должны были защищать "кадыровцы", но что-то пошло не так.

"Хваленый "Ахмат" ретировался. Жители Суджи пытаются выехать в Курск. Курская область под интенсивным обстрелом", - пишет проект, добавляя видео, на котором видно момент обстрела.

В РФ пожаловались на атаку ВСУ в Курской области

Как писал УНИАН, во вторник, 6 августа, в России заявили о попытках прорыва границы Вооруженными силами Украины в Курской области. В частности местный губернатор утверждает, что украинские силы атакуют на территории Суджанского и Кореневского районов.

В российских Telegram-каналах сообщают о многочисленных разрушениях в поселке Суджа. Утверждается, что ВСУ удалось даже прорваться на нескольких единицах бронетехники. Там добавляют, что украинская армия продолжает концентрировать войска на Сумском направлении. Отмечается, что техника находится в близлежащих лесных массивах.

Легион "Свобода России" пишет о боях в районе не только поселка Суджа, но и возле Куриловки Курской области.

Минобороны РФ подтвердило, что ВСУ прорвали границу в Курской области. Сейчас в этом районе продолжаются интенсивные бои. Туда отправляют резервы.

Вас также могут заинтересовать новости: