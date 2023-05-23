Ответственными за события на границе с Украиной он назвал США, ЕС и Британию.

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз отличился истерическим заявлением, комментируя поставки оружия Украине и события в Белгородской области, где российские добровольцы начали операцию по созданию "демилитаризованной зоны" на границе.

"Этих отморозков нужно уничтожать как крыс, даже в плен не брать", - заявил он, пишут росСМИ.

По его мнению, за эти "диверсионные вылазки" ответственными США, ЕС и Британия, которые он называет "спонсорами киевского режима".

Видео дня

При этом он также уличил Украину во лжи за заявления о непричастности к данным событиям.

Что касается новых поставок Украине оружия, Медведев снова пригрозил миру ядерной войной: "Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса".

Бои в Белгородской области - что важно знать

Напомним, 22 мая стало известно, что представители "Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" проводят операцию на территории Белгородской области операцию проводят. Цель данной операции - создать "полосу безопасности" на границе с Украиной.

По словам добровольцев после димилитаризации этой зоны они намерены освободить всю Россию от путинского диктата.

23 мая росСМИ заявили, что российскую границу в Белгородской области перешли новые группы добровольцев. В РФ их называют "украинскими диверсантами".

Вас также могут заинтересовать новости: